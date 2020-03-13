奉獻結合防疫 黑沃防疫咖啡免費送有喝有保庇

堪稱世界三大宗教盛事的大甲媽繞境，今年因為新冠肺炎疫情而延期舉辦，已連續四年為信徒奉咖啡的黑沃咖啡，今年改推2萬份「有喝有保庇防疫咖啡」，免費分享給民眾領取，不但在家也能喝到好咖啡，而且有喝有保庇。

近日新冠肺炎疫情延燒，第一線防疫人員不眠不休地為民眾的健康把關，黑沃咖啡以實際行動奉獻咖啡為防疫共同抗戰，以台中在地品牌出發，響應抗疫行動，並實現社會公益責任。

黑沃咖啡創辦人林佩霓表示，每年3月為大甲媽遶境，黑沃咖啡已連續四年舉「辦繞境奉咖啡」活動，免費供應信徒2萬杯熱騰騰的咖啡，繞境奉咖啡也儼然成為黑沃的重要年度活動之一。

今年大甲媽遶境因為疫情關係延期舉辦，但是黑沃奉獻精神不間斷，特別結合防疫推出2萬包「有喝有保庇防疫咖啡」，免費分享給民眾領取，並鼓勵民眾在自己家也能喝到好咖啡，落實政府防疫政策。

林佩霓指出，黑沃防疫咖啡以眾神明及防疫措施為概念發想，配合媽祖、耶穌、地藏王菩薩三大神明，分別以戴口罩「有戴有保庇」、噴酒精「手護你健康」、勤洗手「防疫勤洗手」等提醒標語，讓眾神明化身守護大使一起為疫情加油，傳遞溫暖無國界。

她說，今年奉咖啡精神將擴大到全台，首批提供2萬份防疫咖啡，民眾只要加入「黑沃有喝有保庇防疫咖啡」臉書社團，填妥入社問答，即可至距離最近的黑沃門市領取，一人可領取3份，採實名登記制。