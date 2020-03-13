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紡拓會：下半年不明朗 紡織業後市不樂觀

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

紡拓會秘書長黃偉基今（13）日指出當前二大難題，一、原油價跌，市場行情差。二、國際供應鏈受阻，原料出貨物流延遲七至十天。此外，黃偉基坦言，歐美疫情爆發，影響台灣布料跟成衣的出口，下半年不明朗，產業對後市不樂觀。

黃偉基同時提出二大政策建言，一、政府應提供企業異地工作的標準作業程序，二、國外展覽都停辦，企業如需尋找國外招商對象，對來訪者防疫措施，政府應提供各國健全資訊。

展望下半年，黃偉基說，疫情發展仍然不見明朗的訊號，原先預估下半年若能回穩，全年紡織業的營運，應可與去年表現持平；但目前NIKE、ADIDAS在亞洲已大幅衰退，影響台灣布料跟成衣的出口，如果下半年無法回補需求，實在不敢預估屆時的情況，企業對後市並不樂觀。

黃偉基說明，目前原油價格大跌，對上游化學纖維原料來說，原本從50元購買的原油跌到30幾元，不論是還沒運回來的原油，或擺在倉庫裡的產品，市場行情價格都應聲下跌。

此外，目前大陸及韓國的船隻均無法停靠越南，企業需改以陸運、或空運、或船運靠第三地進貨紡織布料。黃偉基指出，有些廠商開始考慮用陸運，從江蘇浙江運到廣西邊界，再交給越南卡車運到北越、南越，時間就會比較拉長；也有些是採規避的做法，大陸出來的船，灣靠第三國再進越南，但物流時間會拉長七至十天。

黃偉基坦言，國際供應鏈物流受阻的問題，導致各大品牌商都無法及時出貨，導致業者須採用庫存品來銷售；但無法掌握庫存量能維持多久，整個產業對於未來營運有太多不確定因素，企業也不知如何處理。

越南 原油價格 疫情

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