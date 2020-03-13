台灣虎航改組 新任董事長陳漢銘上任

虎航董、總換人。台灣虎航原董事長暨總經理張鴻鐘昨（12）日因個人因素，辭去台灣虎航董事長暨總經理一職，今（13）日台灣虎航召開董事會，經董事會選任，董事長由中華航空公司董事陳漢銘接任，總經理則聘任張明瑋擔任。

台灣虎航表示，陳漢銘擁有英國伯明罕城市大學企業管理碩士學位，現任華航董事、博宇開發公司董事長及勤泰軸承公司董事，熟稔企業管理及航空營運等業務。

張明瑋則曾任華航客運行銷處協理、客運營業處專案協理、地勤服務處副總經理、企業發展室副總經理及日本地區處長兼東京分公司總經理等要職，在華航總公司及各分公司皆負責重要業務，有豐富的實戰經驗，熟悉航空市場動態，且於航空產業經歷完整，是執掌台灣虎航的最合適人選。

台灣虎航董事會期待能藉由陳漢銘及張明瑋的長才，帶領台灣虎航持續成長、再創高峰，待疫情過後，繼續穩定台灣虎航在台灣低成本航空市場中的定位，並期盼台灣虎航接下來的發展，能朝更穩健且獲利的目標邁進。