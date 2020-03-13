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新創ShopBack：拿到淡馬錫基金領投7,500萬美元資金

經濟日報 / 記者彭慧明／台北即時報導

亞太區購物回饋領導品牌ShopBack今天宣布，獲得由淡馬錫控股 (Temasek Holdings)領投的新一輪資金，共計7,500萬美元(約新台幣22.8億元)。包括Rakuten, EDBI, EV Growth, Cornerstone Ventures及33 Capital在內的既有投資者，都參與本輪投資。

累計自2014年成立至今，ShopBack募資總額為1.13億美元(約新台幣343.63億元)。

ShopBack表示，新一輪資金將投注在優化技術基礎架構及資料擴充延展性，以提供更深入的市場分析及數據，有助於擬訂發展策略，趨動既有市場持續成長及開發具有潛力的新市場。

ShopBack目前業務拓展橫跨亞太區新加坡、馬來西亞、菲律賓、印尼、台灣、泰國、澳洲、越南等八個市場，為超過1,900萬使用者提供線上購物現金回饋的服務，涵蓋的商家類別包括：綜合性電商、旅遊、時尚、3C、美食外送等，共計2,500家合作夥伴。

The Australian Financial Review報導指出，線上購物已成為消費者不可或缺的日常生活行為，預計到2025年亞太區網路經濟市場規模將高達3,000億美元。ShopBack 2019年銷售額及訂單年增率達250%，每月締造超過1,600萬筆訂單及超過20億美元的銷售金額。

目前ShopBack在新加坡、台灣和越南三地設立研發團隊，共有150多名工程師，數據和產品管理人才。ShopBack是東南亞App-to-App開發的先驅者，也是第一個提供無縫接軌購物體驗的線上購物現金回饋平台。

2019年是ShopBack台灣豐收成長的一年，會員數達200萬，第四季電商旺季創造GMV 50億元的佳績，每日為合作商家帶來5萬筆訂單，平均客單為新台幣2,561元。

ShopBack台灣總經理隆章琪表示，ShopBack與許多國際知名電商建立起緊密且深度的合作關係，囊括：旅遊、時尚、健康營養、美食外送、3Ｃ等類別，取得許多國際品牌在台灣、甚至全亞洲獨家合作的機會，並提供高額現金回饋，為用戶帶來更多跨境電商購物回饋選擇。

台灣消費市場成熟，更具價格敏銳度，2019年ShopBack台灣擴充旅遊電商合作商家，完成全旅遊預訂，皆能賺取現金回饋的購物體驗。隨著台灣消費習慣改變，2019年美食外送服務使用普及、實體量販通路積極開拓線上購物等情況，ShopBack也善用分級策略，讓大型電商帶領新進合作商家訂單成長奏效，以行銷活動鼓勵消費者跨類別購買，達到同步拉抬訂單的目標。

台灣因電商、網路環境成熟，台灣在「行動優先(App-first)」策略下，已與許多知名商家完成串接合作，包括：PChome 24h購物、蝦皮商城、Yahoo!奇摩購物中心、生活市集、淘寶、天貓、Booking.com、agoda、Klook等，預計2020年將會串接更多商家，積極建構讓消費者可以無縫接軌使用App下單的現金回饋體驗。

跨境電商 新台幣 美食外送

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