虎航迎來年輕董座 陳漢銘年僅41歲

台灣虎航（6757）今（13）日董事會決議，由博宇開發董事長陳漢銘取代張鴻鐘，出任該公司董事長，另，新任總經理則由華航日本地區處處長兼東京分公司總經理任上調回的張明瑋擔任。

虎航昨日公告，該公司董事長、法人董事代表人及總經理異動，公告中指出，董事長兼法人董事代表張鴻鐘被解任，同時，張也辭任該公司總經理職務。由於這此一決定來得突然，連虎航內部也甚為驚訝。

據了解，陳漢銘在航空業界仍「資淺」，他是博宇開發公司董事長、勤泰軸承股份公司董事，經歷還包括源津開發股份有限公司董事、長佳機電工程股份有限公司監察人、台北敦化扶輪社理事。

陳漢銘開始進入航空界，是2016年蔡英文總統執政、何煖軒擔任華航董事長後。當年7月，陳漢銘開始以中華航空發展基金會（航發會）代表人身分，擔任中華航空法人董事，同時兼任台灣虎航董事。

據悉，陳漢銘是68年次，年僅41歲，業界有一種說法，沒有航空背景的陳漢銘之所以會擔任航發會代表人，是他的父親希望他能在航空業界多磨練。

陳漢銘的父親陳忠源是營建業起家，政商人脈豐厚，曾是行政院無給職政務顧問，也與彭淮南、謝長廷熟識。他跟蔡英文的父親蔡潔生早期做生意時就認識相熟，蔡英文成立小英基金會後，陳忠源也是董事之一，出錢出力不遺餘力。陳忠源退休後從事公益活動，台北市長柯文哲競選時，也幫很多忙。

虎航新任總座張明瑋，曾任台北分公司營業經理、北京辦事處副總經理兼大陸地區行銷總監、客運行銷處協理、地勤服務處副總經理、企業發展室副總經理，前一份職務是日本地區處長兼東京分公司總經理，資歷也相當完整。