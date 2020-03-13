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全台房市329檔期縮兩成 台南市逆勢狂推200億
新冠肺炎疫情蔓延全球，對於房市買氣也連帶受到影響，根據591新建案統計，329檔期六都、新竹推案量約4,700億元，較去年同期衰退近二成。不過，就區域來看，中南部推案量續熱，台南市受惠區域造鎮案，整體案量翻漲兩倍，成為今年329檔期的黑馬地區。
根據591統計，六都之中唯一突破千億元案量的台中，今年與去年同期相比小幅成長8%，似乎不受疫情影響。
591指出，推案熱區除了集中在今年底即將通車的捷運綠線沿線及北屯機捷特區外，豪宅產品也不畏疫情勇敢進場，在地豪宅建商寶輝、聯聚今年檔期在七期重劃區推案，少有的精華地段，且兩案均為預售階段就進場試水溫可見信心十足。
針對整體案量成長超過兩倍台南市，591表示，建商推案信心足夠，本次檔期不少300戶以上量體個案進場，像是遠雄建設就在北區推出「遠雄北府苑」以及在地建商泰嘉建設在安南區推「水律川」均規劃2~4房，積極搶灘當地自住剛性買盤。
成長破4成的高雄市，同樣疫情未對房市有太大影響，今年在各區都有大量體個案，且多為知名品牌建商，像是京城建設在三多商圈推出「世界心」2~3房產品，首購熱區楠梓區則是太子建設推出總銷60億元的「太子城」，成屋銷售且鄰近楠梓國中小學，因為品牌加持開價逼近2字頭，考驗當地購屋客接受度。
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