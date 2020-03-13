防疫作戰 街口電子支付推外帶一律九折

街口電子支付全面防疫，提倡「外帶點餐」服務，避免群聚用餐、省去使用現金、縮短在店內停留的時間，並減少對於陌生接觸的顧慮，一舉多得降低傳染風險，提供外食用戶更安心的選擇。街口觀察到，民眾為了防疫減少進出人流複雜的場域，因此餐飲業首當其衝受到影響，尤其是以實體店鋪經營為主的餐飲業，來客數明顯下降。

民眾不僅減少聚餐，也漸漸不願意在店內等候餐點，而外送服務又多了一層對於外送員送餐過程的不確定性，先行點餐結帳再快速到店取餐，成為外食族最低風險的選項；順應民眾因疫情的關係，對於外帶的需求上升，街口電子支付快速擴增餐飲店家，讓用戶透過街口App的「外帶點餐」功能，輕鬆向店家訂餐自取。

3月16日起，用戶使用街口App的「外帶點餐」功能，筆筆可享10% 現金回饋，且回饋無上限，期間至活動頁面參與翻牌互動小遊戲，還有機會再獲得20家指定店家優惠，如：咖啡弄提供免費兌換原味鬆餅乙份、TWO SHOTS提供免費兌換咖啡乙杯、69漢堡點漢堡即贈免費咖啡乙杯等。此舉不僅能降低疫情對於店家生意的衝擊，對用戶而言亦多層防疫保障，讓民眾在防疫大作戰之餘，同時保持便利從容的質感生活！

街口電子支付在今年2月17日推出的街口數據行銷（街口券），依據商戶的設定，發放電子優惠券至用戶的街口App。其中設定條件「距離」這個選項，不僅是數位行銷的一大突破，並且滿足線下中小型商戶的需求，運用後端龐大的用戶消費數據分析，為商戶在設定距離範圍內，更精準匹配最適合的目標客群，使商戶不再受限於主流廣告市場只能針對用戶的興趣投遞廣告。

就防疫層面而言，貼心顧及民眾不願出入大型商場的考量，街口券的優惠有助將消費力分流至街坊店家，同時解決中小型商戶因疫情導致來客數下降的困擾，創造兼顧便民防疫、刺激消費的雙贏局面。

作為國內電子支付龍頭，街口電子支付擁有實名制、通路廣、用戶數多等優勢，以及公司具有強大的開發能力，針對近期或未來政府推出的防疫相關方案，盼能以網路科技協助，幫助台灣持續守住疫情防線。