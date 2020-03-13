暐順麗緻推防疫餐 新加坡美食節上陣

防疫當道！竹湖暐順麗緻文旅重現道地新加坡經典美食，即日起至4月5日期間，不論是經典必嚐的肉骨茶、還是鮮嫩多汁的海南雞飯、香辣鮮甜的黑胡椒螃蟹、營養滿分的麥片鮮蝦、口感滑順的叻沙牛肉片，以及富有節慶意義的七彩魚生等，讓大家在台灣防疫的同時，也可體驗正統的新加坡飲食與文化。

新加坡著名的「黑胡椒螃蟹」，是以黑胡椒、奶油、蒜頭等食材大火快炒，伴隨著胡椒香氣，完整將螃蟹的鮮美襯托出來，口感層次豐富，讓您一口接著一口。經典必嚐的「肉骨茶」以白胡椒、豬骨、蒜頭調味，加上中式藥材配方，經數小時慢火熬煮，肉骨茶湯色澤濃郁金黃，味道香濃不膩，來碗肉骨茶暖胃再適合不過。

豐富的自助吧台，每人只要550元+10%起任您吃到飽。另外一道主廚創意料理「娘惹炸魚菲力」，則是傳統娘惹菜色，注入當代創意元素，以大量香料、蝦米、辣椒、紅蔥、蒜頭等食材烹煮，讓您不但吃的到眾多經典料理，也能品嚐到不同以往的創意菜色。

竹湖暐順麗緻文旅行政主廚彭仁順表示，新加坡飲食風格豐富多元，因氣候炎熱，菜色中多用胡椒、大蒜、薑等各式香料入菜，除了增添菜色風味外，其中黑胡椒溫補脾腎、辣椒富含維他命C與胡蘿蔔素、大蒜既可增味又可殺菌，對身體非常有益。

若是三五好友計畫相約來趟無憂小旅行，自即日起飯店也推出「好FUN心・一泊二食住房專案」，雙人房每晚只要3,888元起。除了提供活力健康早餐以及聖香樓中餐廳兩份元氣養生套餐外，入住期間還貼心贈送「防疫錦囊」內含草本手工皂以及青草藥浴包。草本手工皂使用天然草本植物入皂，抗菌效果加乘，洗去外來病菌，潔淨保護，「手」護您的健康。青草藥浴包嚴選竹苗區老字號青草行的純天然藥浴包，可以祛濕祛寒，讓您享受一場舒服的藥浴澡。此外加碼讓延遲退房至15:00，讓您睡飽飽，住好住滿長達12小時以上。