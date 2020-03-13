非典型電梯別墅瞄準低調客層 八德主理人展現町家氛圍
對於偏好透天厝的消費者而言，風勁建設在桃園市八德區靜巷內，推出的稀有五戶「主理人」電梯透天成屋。在連棟式的規劃下，卻能實現戶戶三面採光、又兼顧隱私的設計，頗有日式町家的氛圍。
對台灣人而言，乍看到「主理人」三個字，一時間會有不知所云的困惑。然而，在日本，「主理人」是泛指某潮牌、餐飲品牌或文創品牌的首腦人物，而這位首腦人物通常也是該公司的領航者或老闆。所以，主理人是集形象、行銷、設計、代言、品管於一身。被稱為主理人，代表能力與經驗都達到相當的成就與高度。
以「風格建築、非典型電梯別墅」為訴求的「主理人」， 基地位於桃園市八德區建國路50巷內，鄰近國2大湳交流道、和已規劃的桃捷G02站。地處八德擴大重劃區、大湳生活圈；周邊文教學區包括：八德國小、八德國中、國防大學。還有八德區公所、八德市場等公告設施，具備交通便利、生活機能及學區完備等條件。
「主理人」導入了豪華獨棟別墅的建築語彙，舉凡：私埕、光徑、挑空、格柵、圍放、窗敘、迴遊階梯等，實現只有在鄉間才易享有的院落樂趣，讓入住的屋主享有「大隱於市」的寧靜與舒適感。
迴遊階梯的設計是「主理人」的一大特色，打破連棟式建築採光不佳的迷思，實現戶戶三面採光、幾近獨棟透天的設計理想。再加上，迴遊階梯可讓每個樓層，既引入大面採光通風（不需要拉上窗簾），又兼顧隱私的雙重優點，成就都會人最奢華的想像。
「主理人」每戶均有超大面寬7-8米，1樓至少可停2部車，加計門前至少可停4部車。建材設備採用Hometek對講機、力霸氣密窗、TOSHIBA電梯，速度達45米/分鐘，提升居住舒適性。廚具為別墅專用大C型櫥櫃，林內三機廚具、BOSCH洗碗機。浴廁使用ROCA衛浴、Panasonic暖風機。
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