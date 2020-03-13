旗下台元紡織竹北廠傳6月關廠 裕隆集團：調整營運方向

裕隆集團旗下台元竹北廠今（13）日傳出最快6月底關廠。裕隆集團表示，旗下的台元紡織調整營運方向，針對今日市場的說法，裕隆集團也表示，在此重整供應鏈轉型策略下，台元紡織逐步檢討台灣及海外工廠的定位及角色。

裕隆集團今日指出，台元推動紡織事業轉型策略，因應未來轉型發展，實施優退辦法，鼓勵人員優離優退，並輔導員工轉業，希望在轉型過程中降低對員工的衝擊。

因應環境的變化，各產業供應鏈都面臨轉型壓力下，台元紡織重新針對全球各地的產能進行優化配置，為使供應鏈更有效率，在此重整供應鏈的轉型策略下，台元紡織逐步檢討台灣及海外工廠的定位及角色。

經綜合考量內外部市場與生產因素，台元紡織持續調整在台生產營運腳步，目前業務仍有訂單接單生產，未來將視訂單的產品需求及市場區位，從供應鏈效率角度來配置台灣及海外工廠的產能。

同時，轉型推動產業轉型升級，持續轉型發展為科技產業聚落。台元科技園區以台元紡織竹北廠基地開發，現為國內IC設計重鎮，被視為「台版矽谷」，年產值超過千億元，吸引了300家IC設計、資訊、光電、生技產業與科技廠商進駐，帶入近2萬人科技人才進駐，為台灣最大的民間開發園區，帶動台灣科技產業群聚效應。