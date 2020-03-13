聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康產業 前景看好

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘昨（12）日表示，台灣這次的防疫做得很好，證明了科技實力，行政院政委唐鳳、衛福部部長陳時中、副總統陳建仁展現台灣實力。他呼籲，台灣的大健康產業有未來，不要因為疫情中斷，散掉了好不容易凝聚起來的力量，台灣的科技加上生醫實力，可以繼續研發癌症治療方式與新藥，讓台灣站在世界前鋒。

郭台銘說，他現在不在其位、不謀其政，但台灣這次防疫做得很好，現在有沒有加入WHO不重要，重要的是國際間都來向台灣取經，全球媒體都關注「台灣做什麼」，說不定台灣所做的（防疫）規則，將來可以拍成短片，找全世界各大媒體來採訪，變成最好的宣傳。

郭台銘不久前赴美參訪，去了聖荷西、威斯康辛、洛杉磯等地。他說，在洛杉磯看了一些新創公司，這些公司本來就是關在家裡做，現在也不用出去了，因為不用推廣，反而可以專心做事。

他先前規劃到以色列，現在雖然不能去，但透過視訊會議互動。他在家裡率先使用8K視訊會議，與台灣、日本、美國、大陸四點連線視訊會議；還與台大癌醫團隊討論各項研發進度。他說，將來加上5G，頻寬夠，低延遲，發展數據移動科技的應用反而比較快。

他說，要做下一代新科技生命的研發，有很多新科技可以應用在健康醫療，他親自主持、推動大健康產業，例如癌症，每一年罹患癌症人數數量都在增加，國家是不是能有更好的癌症治療或防治方式？他相信以台灣的科技加上醫界實力，可以往這方向發展，更緩解健保負擔。

癌症 陳時中

延伸閱讀

鴻海集團將在美國生產口罩？郭台銘：我不能透露

郭台銘教你四招防疫 口罩手帕洗手加上運動

郭台銘：防疫團隊應持續凝聚力量 發展大健康產業

郭台銘誇台灣防疫做得好 鴻海考慮在美做口罩

相關新聞

電動機車夯 搶市大戰開打

新冠肺炎疫情為機車帶來新商機，買氣不減反增，2月機車市場較去年同期大增四成，3月需求持續增溫，Gogoro昨（12）日全新Gogoro 3 Delight上市，積極搶攻機車市場；宏佳騰也因電動機車接單量倍增帶動銷售，成為在疫情延燒時期少數熱絡的產業。

電動機車「雙新」出擊 熱炒買氣

電動機車補助較去年縮減，各家業者更積極推出對策刺激市場需求，新車款與新據點將是今年電動機車的主流。Gogoro看好今年的四行程機車汰舊換新計畫，將有超過500萬機車族換車商機，預計在2020年底進軍千家傳統機車行。

好書導讀／優質專利護航 產業向前行

國際廠商間之專利訴訟戰遍及全球，影響相關供應鏈動向，更影響著企業間的競合。要在當前複雜環境突破重圍，企業必須專注於價值創造，運用創新思維並積極投入，才有機會從第一到唯一，航向市場藍海。創新構想若缺乏優質專利支撐，充其量只是曇花一現；掌握專利、技術，提升產品的價值涵量，企業才能取得優勢，維持領先。

顯而立見／數位轉型五指標

這幾年產業界倡議企業進行數位化的商業轉型，有著迫在眉睫的重要性。如心理學所描述，人對於未知事物的理解與感受是有階段性的，企業主是不是知道公司需要數位轉型？知道後有沒有辦法理解轉型後的目的與意義？就算理解後是否能認同轉型所需投入的資源？這些都是不同的層次判斷。

抵用券促銷 方便性擺第一

每當遇到外界環境產生重大變化，影響企業經營或人們的生活時，各國政府為振興產業，穩定經濟秩序，就會推出紓困方案，一方面協助業者度過難關，一方面鼓勵消費者多量消費，迎合經濟學家所主張的鼓勵消費政策。

健康產業 前景看好

鴻海集團創辦人郭台銘昨（12）日表示，台灣這次的防疫做得很好，證明了科技實力，行政院政委唐鳳、衛福部部長陳時中、副總統陳建仁展現台灣實力。他呼籲，台灣的大健康產業有未來，不要因為疫情中斷，散掉了好不容易凝聚起來的力量，台灣的科技加上生醫實力，可以繼續研發癌症治療方式與新藥，讓台灣站在世界前鋒。

台中亞緻大飯店 確定資遣194人

新冠肺炎疫情衝擊觀光餐飲，台中亞緻大飯店歇業，確定資遣194名員工，昨天再傳出「阿秋大肥鵝」太平店營運至3月底，20名員工有5人會回黎明店總公司、10人終止契約給資遣費、另5人已先離職。勞工局將針對亞緻飯店舉辦主題式徵才媒合就業，若短期無法順利就業，協助請領失業給付或參加職業訓練。

虎航董事長張鴻鐘 個人職涯規劃辭職

台灣虎航晚間公告，董事長兼總經理張鴻鐘因個人職涯規劃，將解（辭）任現職，及法人董事代表，新任董事長人選將待董事會通過後另...

空服罷工1天求償3400萬敗訴 長榮遺憾無法認同

長榮空服員在去年6月20日發動罷工，長榮航空隔天對桃園市空服員職業工會提出「非法罷工」損害賠償，1天求償3400萬元。罷...

遭長榮免職案敗訴 郭芷嫣：我不會放棄

前長榮空服員、桃園市空服員職業工會理事郭芷嫣，因在LINE群組揚言要「電爆」罷工中途落跑空服員，及替機師主餐「加料」，遭...

長榮空服郭芷嫣遭免職案 空服員工會勞裁敗訴

前長榮空服員、桃園市空服員職業工會理事郭芷嫣，因在LINE群組揚言要「電爆」罷工中途落跑空服員，及替機師主餐「加料」，遭到長榮航空以...

對工會求償1天3400萬 勞裁認定長榮航空敗訴

長榮空服員在去年6月20日發動罷工，長榮航空隔天對工會提出「非法罷工」損害賠償，1日求償3400萬元，罷工落幕後，工會在...

熱門新聞

當NBA停止轉動 3,000億供應鏈瞬間急凍

行政院：振興抵用券擬綁國旅 發800元可用在4類消費

長榮空服郭芷嫣遭免職案 空服員工會勞裁敗訴

振興抵用券拍板 綁住宿每房發放800元

郭台銘誇台灣防疫做得好 鴻海考慮在美做口罩

遭長榮免職案敗訴 郭芷嫣：我不會放棄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。