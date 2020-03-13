鴻海集團創辦人郭台銘昨（12）日表示，台灣這次的防疫做得很好，證明了科技實力，行政院政委唐鳳、衛福部部長陳時中、副總統陳建仁展現台灣實力。他呼籲，台灣的大健康產業有未來，不要因為疫情中斷，散掉了好不容易凝聚起來的力量，台灣的科技加上生醫實力，可以繼續研發癌症治療方式與新藥，讓台灣站在世界前鋒。

郭台銘說，他現在不在其位、不謀其政，但台灣這次防疫做得很好，現在有沒有加入WHO不重要，重要的是國際間都來向台灣取經，全球媒體都關注「台灣做什麼」，說不定台灣所做的（防疫）規則，將來可以拍成短片，找全世界各大媒體來採訪，變成最好的宣傳。

郭台銘不久前赴美參訪，去了聖荷西、威斯康辛、洛杉磯等地。他說，在洛杉磯看了一些新創公司，這些公司本來就是關在家裡做，現在也不用出去了，因為不用推廣，反而可以專心做事。

他先前規劃到以色列，現在雖然不能去，但透過視訊會議互動。他在家裡率先使用8K視訊會議，與台灣、日本、美國、大陸四點連線視訊會議；還與台大癌醫團隊討論各項研發進度。他說，將來加上5G，頻寬夠，低延遲，發展數據移動科技的應用反而比較快。

他說，要做下一代新科技生命的研發，有很多新科技可以應用在健康醫療，他親自主持、推動大健康產業，例如癌症，每一年罹患癌症人數數量都在增加，國家是不是能有更好的癌症治療或防治方式？他相信以台灣的科技加上醫界實力，可以往這方向發展，更緩解健保負擔。