抵用券促銷 方便性擺第一

經濟日報 / 林隆儀

每當遇到外界環境產生重大變化，影響企業經營或人們的生活時，各國政府為振興產業，穩定經濟秩序，就會推出紓困方案，一方面協助業者度過難關，一方面鼓勵消費者多量消費，迎合經濟學家所主張的鼓勵消費政策。

政府推出的紓困與鼓勵消費方案，可以解讀為分別針對產業及消費者的促銷。商業活動上，針對消費者的促銷招式很多，而且可以組合應用。各種招式各有其特色與優點，同時也潛藏若干不完美的缺失。促銷活動需要投入龐大預算，廠商在應用時都會縝密規畫，審慎評估。

為因應全球金融海嘯衝擊，我國政府為振興國內經濟，鼓勵消費，曾在2009年發給國人每人3,600元消費券。今（2020）年受到新冠肺炎疫情蔓延的影響，政府提出600億紓困方案，分為紓困、融資、補貼、振興抵用券四大項目，前三項旨在協助相關產業業者度過難關（針對廠商的促銷），第四項針對特定消費者發給抵用券，鼓勵消費者消費特定產業的相關產品與服務（針對消費者的促銷）。

從促銷管理角度言，消費券和抵用券都屬於「酷碰」（Coupon）型促銷工具，消費者憑券可以享受券面金額的優惠。唯一不同的是消費券如同現金，消費者無需先購買產品或服務，即可直接自由用來購買需要的產品或服務，除了有約定使用期限外，幾乎沒有其他限制條件，屬於一種開放式促銷。抵用券限制條件比較多，消費者必須在購買特定產業的產品或服務時，才能憑券折抵券面金額的價款，通常也都有使用期限及其他使用限制，屬於一種封閉式促銷。

企業以營利為目的，舉辦促銷活動旨在利用槓桿原理，以相對較少的預算，發揮較大的促銷效果。顧客購買產品或服務時，按照惠顧金額大小，附贈一定比例的某一面額抵用券，以示酬謝，只是面額通常都不高。抵用券使用時機有二，一是購買時當場當次抵用，這種方式少有促銷效果，較少被採用；二是下次購買時再行抵用，具有留住顧客，吸引再次惠顧的用意，被使用得最普遍。

抵用券面額通常不高，且有多項使用限制，以致使用率有偏低現象，根據以往資料顯示，商業抵用券使用率不到30%。主要原因包括（1）先消費才能抵用，使用限制條件多，消費者興趣缺缺；（2）可抵用金額小，誘因不大；（3）下次惠顧不知何時，常被丟棄；（4）抵用券遺失，無從使用；（5）廠商所發出的抵用券，幾乎多到氾濫的地步，常被消費者忽略。

抵用券使用率偏低，廠商雖然可以節省促銷預算，但是促銷效果被大打折扣，被歸類為不成功的促銷方案。

廠商為鼓勵消費者踴躍參與促銷活動，都會盡可能放寬參與條件，方便更多消費者熱烈參與，發揮促銷效果。政府公共政策行銷以照顧產業及全民福祉為職志，和企業的促銷動機有明顯差別。

抵用券促銷成功關鍵在方便參與，若能把「方便」納入考量，效果會更好，不僅讓消費者更有感，也能激勵熱烈參與，達到兩全其美的境界。

（作者是文化大學行銷所、廣告學系兼任副教授）

消費券 金融海嘯 疫情

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