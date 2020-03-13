顯而立見／數位轉型五指標

經濟日報 / 陳顯立

這幾年產業界倡議企業進行數位化的商業轉型，有著迫在眉睫的重要性。如心理學所描述，人對於未知事物的理解與感受是有階段性的，企業主是不是知道公司需要數位轉型？知道後有沒有辦法理解轉型後的目的與意義？就算理解後是否能認同轉型所需投入的資源？這些都是不同的層次判斷。

到底，企業要怎麼判斷自身狀況？我提供五個指標：一、業務急迫感；二、組織準備度；三、數位化程度；四、組織成熟度；五、人才準備度。

這些指標可以讓企業評估自己當前處在什麼階段？需要採取哪些步驟順序幫助自己數位轉型？

先談業務的急迫性。從企業最重要的目的——「做生意盈利生活」論起，審視自己目前狀況是獲利還是虧損（絕對值）？業務曲線是成長還是衰退（相對值）？接著定義業務屬性的向量評估：是指日常性收入還是創新性收入？

假設企業屬於獲利，業務卻持續衰退，代表需要加快創新性業務收入的比例；如果處在虧損又業務衰退，經營上就要選擇優化日常性業務。

因此，企業當前的獲利、虧損狀態與新舊業務的比例，會決定企業進行數位化商業轉型的速度感和優先順序。

倘若像是這次的意外疫情，企業在業務急迫感上，就是看底氣夠不夠；原本底氣不夠的企業，不用先想轉型，只要想辦法活下來，而存糧比較夠的企業，應該此時加大投資，拉大與同業的競爭優勢價值差距。

究竟新舊業務的占比多少，才是轉型比較健康的狀態？以過去我待過的實體零售業來舉例，數位化的業務占比不能過高，超過一定比例會影響實體的投資，因為實體的體驗是帶來業績重要因素。

又例如，誠品與金石堂風格截然不同，誠品擅長場景氛圍取勝，到誠品買書會帶給自己文青的標誌和感受，去金石堂消費則否。

實體塑造出的氛圍是消費者買單的重要因素，所以轉型的投資不能影響到實體的投資太多。

但若以3C資訊業來看，反而是不同的判斷，因為產品特性大家（店家）都相同，只有促銷活動上的表現有所區隔，這時候應該在電商強化O2O實體轉虛擬消費的趨勢，因為當網路銷售的業務比例放大，才符合消費者對於 3C產品服務取得的消費趨勢。

理想很豐滿，現實很骨感。我同意，數位化的商業轉型很美好，但現實也要著重看自己的體質和新舊業務比例，再去評斷怎麼進行調整。以體質不好的企業來說，商業轉型就要選擇快進快出、單點突破的方式測試獲利模式；體質好的企業，就適合採用覆蓋率高的全面戰線方式驗證獲利模式。

商業模式是可複製的型態，獲利模式則是讓自己能運轉存活的關鍵，兩者不可偏廢，才是最理想的營運形態。

不論行業多麼不同，都要找到一個水龍頭式的營收來源，其代表有穩定的營收，去支撐新業務的嘗試。

兩者比例上的均衡，即企業是否持續健康的要點。

如果只能看一件事情，「業務急迫感」是最基本的判斷條件，必須搞清楚了企業真正的獲利狀況，才能繼續往前走。這是商業轉型最重要的第一件事。

（作者是凱絡媒體商務長）

誠品 營收

延伸閱讀

台灣數位教育吊車尾 「最低標」害得有多深

主動出擊不再靠天吃飯 農企業與農會啟動數位轉型

劉先覺要接安泰銀總經理 一獨董沒投贊成票

安泰銀總座突請辭！前全球人壽董座接任 銀行局要面試

相關新聞

電動機車夯 搶市大戰開打

新冠肺炎疫情為機車帶來新商機，買氣不減反增，2月機車市場較去年同期大增四成，3月需求持續增溫，Gogoro昨（12）日全新Gogoro 3 Delight上市，積極搶攻機車市場；宏佳騰也因電動機車接單量倍增帶動銷售，成為在疫情延燒時期少數熱絡的產業。

電動機車「雙新」出擊 熱炒買氣

電動機車補助較去年縮減，各家業者更積極推出對策刺激市場需求，新車款與新據點將是今年電動機車的主流。Gogoro看好今年的四行程機車汰舊換新計畫，將有超過500萬機車族換車商機，預計在2020年底進軍千家傳統機車行。

好書導讀／優質專利護航 產業向前行

國際廠商間之專利訴訟戰遍及全球，影響相關供應鏈動向，更影響著企業間的競合。要在當前複雜環境突破重圍，企業必須專注於價值創造，運用創新思維並積極投入，才有機會從第一到唯一，航向市場藍海。創新構想若缺乏優質專利支撐，充其量只是曇花一現；掌握專利、技術，提升產品的價值涵量，企業才能取得優勢，維持領先。

顯而立見／數位轉型五指標

這幾年產業界倡議企業進行數位化的商業轉型，有著迫在眉睫的重要性。如心理學所描述，人對於未知事物的理解與感受是有階段性的，企業主是不是知道公司需要數位轉型？知道後有沒有辦法理解轉型後的目的與意義？就算理解後是否能認同轉型所需投入的資源？這些都是不同的層次判斷。

抵用券促銷 方便性擺第一

每當遇到外界環境產生重大變化，影響企業經營或人們的生活時，各國政府為振興產業，穩定經濟秩序，就會推出紓困方案，一方面協助業者度過難關，一方面鼓勵消費者多量消費，迎合經濟學家所主張的鼓勵消費政策。

健康產業 前景看好

鴻海集團創辦人郭台銘昨（12）日表示，台灣這次的防疫做得很好，證明了科技實力，行政院政委唐鳳、衛福部部長陳時中、副總統陳建仁展現台灣實力。他呼籲，台灣的大健康產業有未來，不要因為疫情中斷，散掉了好不容易凝聚起來的力量，台灣的科技加上生醫實力，可以繼續研發癌症治療方式與新藥，讓台灣站在世界前鋒。

台中亞緻大飯店 確定資遣194人

新冠肺炎疫情衝擊觀光餐飲，台中亞緻大飯店歇業，確定資遣194名員工，昨天再傳出「阿秋大肥鵝」太平店營運至3月底，20名員工有5人會回黎明店總公司、10人終止契約給資遣費、另5人已先離職。勞工局將針對亞緻飯店舉辦主題式徵才媒合就業，若短期無法順利就業，協助請領失業給付或參加職業訓練。

虎航董事長張鴻鐘 個人職涯規劃辭職

台灣虎航晚間公告，董事長兼總經理張鴻鐘因個人職涯規劃，將解（辭）任現職，及法人董事代表，新任董事長人選將待董事會通過後另...

空服罷工1天求償3400萬敗訴 長榮遺憾無法認同

長榮空服員在去年6月20日發動罷工，長榮航空隔天對桃園市空服員職業工會提出「非法罷工」損害賠償，1天求償3400萬元。罷...

遭長榮免職案敗訴 郭芷嫣：我不會放棄

前長榮空服員、桃園市空服員職業工會理事郭芷嫣，因在LINE群組揚言要「電爆」罷工中途落跑空服員，及替機師主餐「加料」，遭...

長榮空服郭芷嫣遭免職案 空服員工會勞裁敗訴

前長榮空服員、桃園市空服員職業工會理事郭芷嫣，因在LINE群組揚言要「電爆」罷工中途落跑空服員，及替機師主餐「加料」，遭到長榮航空以...

對工會求償1天3400萬 勞裁認定長榮航空敗訴

長榮空服員在去年6月20日發動罷工，長榮航空隔天對工會提出「非法罷工」損害賠償，1日求償3400萬元，罷工落幕後，工會在...

熱門新聞

當NBA停止轉動 3,000億供應鏈瞬間急凍

行政院：振興抵用券擬綁國旅 發800元可用在4類消費

長榮空服郭芷嫣遭免職案 空服員工會勞裁敗訴

振興抵用券拍板 綁住宿每房發放800元

郭台銘誇台灣防疫做得好 鴻海考慮在美做口罩

遭長榮免職案敗訴 郭芷嫣：我不會放棄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。