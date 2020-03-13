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好書導讀／優質專利護航 產業向前行

經濟日報 / 劉文雄
工研院出版《專利這樣做，商機拿到手》 工研院／提供
工研院出版《專利這樣做，商機拿到手》 工研院／提供

國際廠商間之專利訴訟戰遍及全球，影響相關供應鏈動向，更影響著企業間的競合。要在當前複雜環境突破重圍，企業必須專注於價值創造，運用創新思維並積極投入，才有機會從第一到唯一，航向市場藍海。創新構想若缺乏優質專利支撐，充其量只是曇花一現；掌握專利、技術，提升產品的價值涵量，企業才能取得優勢，維持領先。

工研院為協助產業轉型升級與創新， 聚焦智慧生活、健康樂活、永續環境等三大應用構面的技術研發，深耕光電、資通訊、機械、材化、生醫、綠能等六大研發領域。迄今累積有效獲證專利1萬7,000餘件，其中發明專利比例達98%。

為了讓企業決策者及各界先進更容易掌握專利用途，在《專利這樣做，商機拿到手：創新非知道不可的專利故事》這本書中，將透過一則則工研院藉由專利與廠商合作的成功案例，了解專利可以為企業帶來的發展優勢。

此外，為讓讀者清楚了解工研院的專利技術重點所在，本書分別依上述六大領域作技術展開，並展示各技術項目的專利布局狀況，以利企業更容易聚焦所需之專利組合，並藉此看見未來的產業藍圖。

工研院重視研發品質及專利影響力，四度榮獲美國科睿唯安（Clarivate Analytics） 頒發的「全球百大創新機構獎」，表彰工研院在專利影響力上的傑出成果；是全亞洲獲獎最多的研究機構，並與市值上兆的國際企業包括Google、Amazon與Microsoft等得獎者並駕齊驅，也與法國原子能署、德國夫朗和斐協會（Fraunhofer），及加州大學等學研機構齊名。

本人深以工研院的專利成就為榮，期許工研院持續以高質專利作為協助企業鞏固國際市場的競爭利器，轉被動為主動，透過活化運用，不但可與商業策略結合，更能提升產品競爭力、進軍全球市場，突破國際大廠專利技術壁壘重圍，創造台灣品牌價值。

（作者是工業技術研究院院長，摘自《專利這樣做，商機拿到手》一書）

工研院 綠能 大創

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