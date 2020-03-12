虎航董座張鴻鐘將調往東京 傳由陳漢銘接任

台灣虎航（6757）今（12）日公告，該公司董事長、法人董事代表人及總經理異動，公告中指出，董事長兼法人董事代表張鴻鐘被解任，同時，張也辭任該公司總經理職務。

張鴻鐘身兼虎航董總，同時也是法人董事華航派在虎航的法人代表，前此，因其法人代表的資格被選任為虎航董座。公告指出，張鴻鐘被解任及辭任的原因是「個人生涯規劃」。不過，業界認為，他原本董座當的好好的，應是「階段性任務完成」。

另外，虎航公告指出，未來會選舉新任董事長及通過委任新任總經理後，再行公告事宜，並於新任總經理生效前由該公司營運長賴俊代理總經理職務。

據了解，華航於今日有一紙最新人事派令。原華航日本地區處長兼東京分公司總經理張明瑋調返總公司，近期將調派新職務。巧的是，接替他職務的人，正是原台灣虎航董事長張鴻鐘。

張鴻鐘擁有美國聖路易華聖頓大學運輸工程博、碩士學位，曾任華航行銷服務處代處長、行銷規劃處副處長、客運處副處長及台灣地區行銷副總經理，亦曾外派至華航檀香山、印度及海口等地區擔任總經理之要職。

張鴻鐘自2016年8月17日擔任台灣虎航董事長，迄今共歷三年七個月，帶領台灣虎航轉虧為盈到股票興櫃，算是功勞不小。

另外，被調回國「另有任用的」張明瑋，曾任台北分公司營業經理、北京辦事處副總經理兼大陸地區行銷總監、客運行銷處協理、地勤服務處副總經理、企業發展室副總經理，前一份職務是日本地區處長兼東京分公司總經理，資歷也相當完整。

不過，市場也傳出， 虎航13日（周五）將召開董事會，可能將推華航董事陳漢銘任虎航董事長，而才從華航日本地區處處長兼東京分公司總經理任上調回的張明瑋則將出任總經理。但業界指出，陳漢銘並非「老華航人」，此一派任，難免有酬庸的疑慮。