疫情未獲解 大型旅行社通路調整營業時間
疫情衝擊，大型旅行社也調整據點營業時間。雄獅旅行社今（12）日證實，因為這一波新冠肺炎疫情的影響，讓通路業務需求減少，評估各區域門市營業狀況，因此做了一波調整。
雄獅説，原本門市人力就吃緊，全台共80多間門市，由於每周七天，都需要排班，一般門市標準人力八個人，24小時高流量門市編制要超過20名人力。這一波由於疫情影響，業務需求減少，全台門市除了忠孝概念店等部分據點外，均調整為周日公休。
在店面營業調整情況方面，雄獅表示，目前全台門市周日公休，不過仍有部分門市維持一周七天不打烊，包括台北忠孝、新店門市及全台分公司，其中，忠孝概念店門市仍維持周一到周日24小時全天營業。另外，部分門市營業時間進行調整，則大多是上午九點到下午七點八點不等。
不僅雄獅即日起周日大部分門市將不營業，東南旅行社有傳出也有多個門市周六公休。東南僅表示，承平時期該公司的門市就是採用排休的方式輪值人力，而假日會排輪班業務，目前請同事將多數排休集中周六日，讓門市能公休，東南強調，仍有部分門市周六維持營業。
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