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數字科技去年EPS 14.14元 擬配發股利12.8元

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

數字科技公告去（2019）年合併營收14.68億元、稅後淨利6.01億元，每股稅後盈餘(EPS)14.14元。董事會今（12）日通過配發現金股利每股12.8元，以數字科技今日收盤參考價200元，現金殖利率達6.4％，配發率達91％。

數字科技表示，2019年各平台營收比重中，591房屋交易營收占比60％，8591寶物交易營收占比23％，8891汽車交易營收占比8％，518人力銀行營收占比9％。

2020年2月合併營收1.14億元，累計1-2月合併營收2.31億元，2月營收及前2月營收年增率分別為4.84％及0.47％。

數字科技表示，2019年進行體質優化，且受惠台灣房市交易熱絡，591房屋交易去年營收年增13％，推升全年合併營收14.68億元，扣除名品會因素，小幅成長3％，且受惠產品組合優化及費用控制得宜，帶動稅後淨利6.01億元，每股稅後盈餘(EPS)14.14元。

數字科技主要營收來源為台、港的591房屋交易網站。受惠台灣房市交易回溫，591房屋交易提供線上中古屋租、售刊登業務、新建案資訊、並開拓異業合作等服務，維持全台最大房屋入口網站，市占率8成，加上香港 591 策略調整得宜，刊登業務持續成長，推升去年營收年增13％，創歷史新高。

營收 數字科技

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