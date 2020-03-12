Lalamove 今年擴大四輪貨運即時媒合項目

新創共享物流平台Lalamove來台五年，今年積極擴大四輪貨運即時媒合服務項目，小自門市調貨、大到機具搬遷或搬家。Lalamove看準大台北地區近70萬間中小企業的物流需求，依據貨量大小，提供機車與四輪貨運即時媒合服務，無論是門市即時調貨、大型器具搬運，甚至搬家都可以透過Lalamove送達。

四輪貨運現在約占Lalamove整體物流服務的二至三成，較2018年成長近一倍，知名企業如IKEA、起家雞、一之軒、經典數位印刷等都是四輪貨運的主要合作夥伴，未來還將拓展至食材供應商、輸出業者、家具業者或活動公司等各行種的中小企業。

此外，Lalamove也積極透過與在地業者合作，將自營物流業者納入媒合平台，包括與康誠、丸福與也好等專業搬家公司合作推出「搬家服務」。

Lalamove指出，受惠於「宅經濟」，電商與量販的2月配送訂單量成長幅度近六成，幫助企業以最快速的方式將商品交給消費者。針對企業對「時效性」的短程物流需求，Lalamove提供機車與四輪貨運的配送服務，不受時間、時節、貨品大小、路線等限制，善用科技與數據的方式自動化與透明化配送過程，企業透過手機或電腦隨時了解即時貨態。

Lalamove機車快遞服務在台灣逐漸成熟，近期積極擴張四輪貨運的媒合服務。Lalamove台灣區總監丁彥宇表示，在整個亞洲或南美洲市場都是以四輪貨運為主，希望台灣能適用海外的服務模式，台灣在機車快遞上的成功經驗也能推至全球市場。