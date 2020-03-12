新創奧丁丁協助日本合掌村 導入區塊鏈旅宿管理系統

一般人聽到「數位行銷」這個名詞，直覺想到的是消費品牌的廣告投放、媒體曝光、顧客體驗等，亦即B2C（Business to Consumer）市場的操作。然而，當我們的生活和工作環境變得更數位化，受影響的範圍不會只侷限在B2C市場，它也逐漸改變B2B（Business to Business）市場的生態，以及相對應的行銷策略。

2020-03-12 02:00