新創奧丁丁協助日本合掌村 導入區塊鏈旅宿管理系統
世界文化遺產白川鄉合掌村每年累積逾170萬旅人造訪，龐大訂房需求逐漸成為居民負擔，近年合掌村推動轉型，特別與台灣的新創事業奧丁丁集團合作，導入區塊鏈旅宿管理系統OwlNest，要將管理系統電子化，節省人力開銷。
合掌村過往預約訂房主要以電話、傳真為主，搭配人工紙本記錄，經常發生超賣、重複訂房、旅人無通知取消、未按預定日期入住、無法清楚掌握空房等情形，耗費大量人力，還有不少海外旅客因電話、傳真訂房困難而投宿他處，平白流失客源。
負責品牌經營的合掌控股公司與奧丁丁集團合作，先在合掌村內部最受外國旅人喜愛的百年合掌造民宿導入區塊鏈旅宿管理系統OwlNest進行管理，未來預計將進一步擴大至合掌村內部各類民宿。
合掌控股藝術總監溝口表示，合掌村正推動內部轉型，希望增加旅客數、減輕居民負擔，在遊客與環境間建立起良好關係，創造永續經營。奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱則指出，除了日本與台灣，現已有美國、馬來西亞、泰國、菲律賓、柬埔寨等各國業者使用OwlNest。
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