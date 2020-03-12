為賺取房仲費 買家控房仲隱匿房屋漏水實情

住在新北市蘆洲的C小姐（化名）與台灣房屋仲介買下位在板橋區忠孝路154巷的房屋，但房仲隱匿漏水實情，且與前屋主互踢皮球，台北市議員徐立信表示，房仲應處理消費糾紛，而不是避不處理，記者致電給該名房仲，僅回應公司已有在協助處理相關問題。

首購族C小姐跟先生為了做生意及照顧家人，且鄰近學區，在去年7月透過台灣房屋的盧姓房仲以1866萬的價格及34萬元的仲介費，買下這間房屋，但卻在去年11月19日要裝潢時，要搬走前屋主留下的櫃子時發現非常潮濕，才發現房子會漏水。

C小姐表示，除了屋子會漏水，且在廁所上方還有一個集水盆，師父說因為漏水嚴重，所以才會裝集水盆，但當時以為是燈罩，後來詢問鄰居才知道，原來漏水已經有10幾年甚至更長的時間。

C小姐指出，房仲準備的屋況說明書上跟他們保證，屋子沒有漏水等問題，自己來看過幾次房子，先生因在板橋的市場工作，都是晚上8、9點下班後，由房仲帶領來看房，且房仲再三保證才不疑有他，但沒想到房仲為了賺取仲介費對他們撒謊。

該仲介聲稱不知道有漏水，要C小姐提出證據，她自己只能到處找師傅來看漏水，反映後卻得不到答案，前屋主還說要給房子「打針」（防水業者止漏工法），推延至今，前屋主跟房仲都在互相推卸責任，自己無法繼續裝潢等後續工程，會漏水的房間才剛油漆好一個星期，也馬上出現壁癌。

台北市議員徐立信表示，屋況說明書上都沒有寫漏水問題，但房屋明顯就有漏水，房仲明顯隱匿實情，涉及詐欺，造成買主損害，房中應該要以專業知識，告知沒有專業知識的買主實際狀況。

徐立信表示，該名房仲從原本的21世紀房屋跳槽到台灣房屋，應該要處理相關問題，且台灣房屋應督促房仲解決消費糾紛，保障權益，萬一房仲日後又跳槽，會讓消費者投訴無門。