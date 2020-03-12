國喬大社廠排放黑煙 高市環保局火速稽查告發
位於仁大工業區內的國喬（1312）大社廠今（12）日進行苯乙烯生產線開爐作業，因燃油流量操作異常，導致大量黑煙產生，高市環保局即刻至現場掌握其污染情形，後續將依空污法相關規定依法裁罰。
高市環保局指出，該局是於今日12時左右接獲仁大工業區有排放黑煙情事，立即派員火速抵達現場，經查係國喬大社廠廠內M04製程（苯乙烯製造程序）進行開爐作業，因燃燒不完全產生大量明顯粒狀污染物（黑煙）散佈於空氣中，後續將依空污法規定告發。環保局持續於周界進行蒐證並掌握其污染情形。
環保局表示，將持續加強要求業者平日應落實污染防制設備之操作，以維護空氣品質，防範污染情事發生，工業區區內各廠應加強檢修及平時之維護保養，避免排放或逸散空氣污染物於空氣中，增加高雄地區的污染負荷。
環保局請民眾如發現工業區周邊或區內工廠有異常排放空氣污染物時，可撥打公害陳情專線(07-7317600)或1999，該局稽查人員將立即前往查處、取樣、蒐證，同時也歡迎民眾一起來揪出污染排放源，令其無所遁形，以維護高雄市空氣品質。
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