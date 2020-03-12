《一拳超人：最強之男》大改版 加入全新系統
由包括日本集英社在內版權委員會全力監修，玩蟹科技開發之首款「一拳超人」正版授權動畫手遊《一拳超人：最強之男》繁中版於今（12）日宣布，3月13日即將盛大改版！本次除版本更新、系統優化外，更搶先揭曉全新功能「天賦系統」、「時裝系統」，「家務圍裙 傑諾斯」、「白色戀歌 甜美假面」時裝也將首次登場。不僅如此，營運團隊更推出驚喜福利、盒子、手辦計劃、植樹節應景加碼等誠意滿滿的精彩活動，保證帶給英雄好手們耳目一新、大呼過癮的全新體驗，讓英雄們眼睛為之一亮。
本次改版除釋出強力「天賦系統」外，「時裝系統」也為亮點之一，由心動指數爆表的傑諾斯、甜美假面打頭陣，首先登場「家務圍裙傑諾斯」、「白色戀歌 甜美假面」全新時裝。凡於即日起至超市時裝區以經費購買已擁有角色的時裝券，即可成功解鎖獲得該角色全新時裝，累積完成收集時裝角色還可額外獲得相冊獎勵。擁有最強英雄角色，就要讓他更加與眾不同！喜愛《一拳超人：最強之男》的英雄們千萬別錯過，快來一起收集心儀角色時裝。
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