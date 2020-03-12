新冠疫情助長宅經濟 超商業者力推袋裝鮮食

新冠疫情延燒，民眾減少外食、增加「自煮」，超商生鮮、冷凍商品銷量年增2至6成，超商業者也看準商機，推出相關商品，包括冷藏式加熱商品、盒裝配菜、袋裝鮮食等。

7-ELEVEN表示，近期自煮風潮盛行，民眾多購買生鮮蔬菜回家煮，2月以來已帶動相關業績成長近6成，7-ELEVEN看準商機，自3月11日起推出「就近買 量販價」活動，引進量販規格、整箱商品，包含袋裝泡麵、米、雞蛋、素食罐頭、瓶裝水等。

另外，7-ELEVEN近日已推出「熱食自助區商品冷藏化」，將關東煮、蒸包、茶葉蛋及熱狗等商品，變成冷藏式包裝，24小時隨時加熱即食，增加便利性同時，也將食品衛生疑慮風險降到最低，上市首周已成功帶動相關業績較去年同期成長5成。

全家便利商店觀察，「自煮商機」讓覆熱即食的冷凍商品業績逆勢成長，較前年比成長2成，然而，同樣的無火料理商機，也反應到旗下電商品牌「全家行動購」，在冷凍食品業績也成長3成，像是加菜型的小菜、生鮮肉品、水餃都是明星商品。全家更推出「盒裝配菜」，以強化份量感、微飽足概念、營養均衡攝取三大概念出發，自今日起陸續推出6款媽媽煮藝盒裝配菜系列。

同時，根據東方線上調查顯示，消費者對於通路停留時間的長短及人潮密集度有所考量，如百貨公司、電影院等衝擊最大，反觀便利商店，消費者隨買即走的購物型態成為此波疫情的低度衝擊區，其中又以民生日用品表現不凡，如全家的衛生紙、濕紙巾此類在1-2月的業績表現，對比去年同期，成長超過2成。

此外，全家也根據銷售數據發現，袋裝麵、即食調理食品此類可做為家庭庫存糧食的商品也同步熱銷，業績皆成長近1至2成。

OKmart於去年首先與外送平台合作24小時外送服務，在整體疫情爆發下，消費者訂購外送比例提升，業績提高3倍，其中以袋裝鮮食最受歡迎，OKmini運用AI結合電子商務、店鋪和物流的「新零售」，也顯示環境帶動了消費型態的改變。