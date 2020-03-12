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愛買量販明起開賣台糖75%酒精 台酒酒精下周也將上架

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
愛買量販明起開賣台糖75%酒精 台酒酒精下周也將上架。圖／愛買量販提供
愛買量販明起開賣台糖75%酒精 台酒酒精下周也將上架。圖／愛買量販提供

民眾購買酒精有新據點，愛買量販13日起全台14家門市內的藥局將陸續販售「台糖防疫期間清潔專用75%酒精（350ml）」，售價45元。

愛買表示，首波開賣門市有台中復興店、景美店、永和店、桃園店、忠孝店、新竹店、三重店、基隆店、巨城店、板橋南雅店，共10間門市在明日起銷售，3月14日起全門市均有販售酒精。

愛買量販表示，本周全門市總到貨量8,640瓶，每人限購1瓶，售完為止，依政府相關法規18歲以下不得購買。此外，下周即將販售「台酒75%防疫酒精（300ml） 」。

另，防疫夯品「口罩套」明起在全台14家門市新上市，成人款和兒童款尺寸均有販售，每個售價89元；疫情期間「護目鏡」詢問度也很高，不少醫療人員與民眾前來購買，「防唾液飛沫強化鏡面護目鏡」每付售價190元，愛買量販單日最高可售出100付。

新冠肺炎 COVID-19 口罩 酒精 愛買

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