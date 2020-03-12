快訊

我增歐洲境外移入新冠肺炎確診 曾旅遊愛爾蘭、比利時

第二批武漢專機台商280陰性 還有81人檢體結果未出爐

口罩實名制2.0 四大超商出招領口罩送咖啡

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
「口罩實名制2.0」正式上路，民眾線上預購成功後，可選擇到四大超商領取口罩，超商業者也紛紛推出「憑領取單咖啡買一送一」的優惠活動。圖／7-ELEVEN提供
「口罩實名制2.0」正式上路，民眾線上預購成功後，可選擇到四大超商領取口罩，超商業者也紛紛推出「憑領取單咖啡買一送一」的優惠活動。圖／7-ELEVEN提供

口罩實名制2.0」正式上路，民眾線上預購成功後，可選擇到四大超商領取口罩，超商業者也紛紛推出「憑領取單咖啡買一送一」的優惠活動。

7-ELEVEN表示，線上預購若選擇到7-ELEVEN領取口罩，到各門市使用ibon機台取貨，憑列印單據，還可享CITY CAFE「大熱美買一送一」優惠，每筆交易限領一次。

全家便利超商指出，選定住家附近的「全家」做為取貨店舖，透過FamiPort機台的口罩領取專區取貨，自3月26日至4月1日止，憑FamiPort機台口罩領取單據即可享Let’s café 中杯熱拿鐵買一送一優惠。

萊爾富則獨步推出線上Hi-Life VIP 會員APP「防疫大作戰口罩領取入口」平台，除了在門市領取之外。於3月26日至4月1日期間，全天候24小時、隨時隨地，民眾只要透過手機產出的領取條碼，於萊爾富門市簡單嗶一下就能快速完成口罩領取。在萊爾富領取口罩，就可獲得只要6元的「Hi-Life Original天然水600mL」兌換券。

OKmart則使用OK go智能機台取貨，並加碼送大杯醇品美式咖啡買一送一，OKapp會員消費金額點數則有翻倍回饋。

業者說明，民眾於3月12日至18日上網登記預購，並選擇取貨超商後，預購成功的民眾會在登記截止日隔天(19日)收到繳費通知簡訊，於指定期限內完成付款，就可於3月26日至4月1日期間，前往超商門市，透過各超商的機台操作，輸入簡訊上登記序號、身分證後4碼、手機後3碼完成認證流程，即可列印「防疫口罩領取單」，並到結帳櫃檯出示健保卡、身分證、駕照(擇一)進行口罩提領。

口罩 超商

延伸閱讀

口罩實名制2.0開賣 下午兩點逾八萬人預購成功

影／口罩實名制2.0預購開跑 4大超商都可領貨 !

【重磅快評】7趴成功率！未來口罩繼續考驗人民的耐性

防疫口罩DIY！創客一千多元開發「口罩殺菌機」免費教

相關新聞

「口罩實名制2.0」備戰！萊爾富VIP會員App推「口罩領取平台」嗶手機快速領

「口罩實名制2.0」方案將於明天（3月12日）上路，新增網路預購、超商取貨管道，如果預購成功並完成付款，於4大超商取貨時...

長榮：4月30日前法奧荷航班可免費改票一次

中央流行疫情指揮中心昨天將荷蘭、奧地利等八國提升至第二級警示（Alert）。長榮航空今天在官網公布，昨天前開票且時間在4...

感冒、新冠差在哪？ 專家區分症狀別

過敏、流感、新冠病毒怎麼分？根據美國疫苗專家波蘭博士分析，流鼻涕、鼻塞、打噴嚏、咳嗽等，都是感冒與過敏性鼻炎的共同症狀。但如果發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛等合併呼吸困難、氣喘、四肢無力等，可能需就醫診斷是否為流感或武漢肺炎

過動？7歲童鼾聲如雷睡不飽 原來是睡眠呼吸中止症

台中市一名7歲男童將在暑假過後就讀小學，但身高明顯比同儕矮，晚上睡覺常發出劇烈打鼾聲，每天起床都抱怨睡不飽，甚至為尿床發...

快訊／名店「阿秋大肥鵝」 台中太平店3月底歇業

繼台中亞緻大飯店熄燈，曾接待過50多國觀光客、30年歷史的復古餐廳「香蕉新樂園」傳出5月歇業，今又有「阿秋大肥鵝」太平賀...

道歉的哲學：要怎麼道歉才不會火上加油？

window.location.href="https://opinion.udn.com/opinion/story/6685/4408774";

台灣大i無限公益微電影 點擊成金

台灣大哥大基金會「i無限公益微電影」計畫今年首度以體育選手培育、關懷街友兩大主題推出兩部公益微電影《夢想很清楚》和《超級大來賓》，影片在YouTube上架後引發網友熱烈回響，前者短短一週點閱次數就破萬，後者也創造近5000次的點擊數。

護照3月單日申辦量 較去年減8成

新冠肺炎疫情爆發後，大幅減少民眾出國觀光、求學、工作，連帶影響民眾申辦護照人數。外交部領務局統計，光是今年一、二月與去年同期相比，就減少2成；3月開始更大幅減少，單日申辦量與去年同期相比，減幅約8成。

故宮參觀人數 2月狂跌85%

新冠肺炎疫情重擊故宮營運。故宮北院1月參觀人數蒸發65%、2月狂跌85%，總計兩個月人數少了50萬，收入少了6000多萬，可說是史上最悲慘的一次。故宮院長吳密察今天在立院報告業務時表示，將會針對相關廠商提出紓困方案，加強故宮的線上策展、宅經濟，並利用這段時間改善故宮展廳與導覽動線。

運研所建議修法 電動代步車定位為類自行車

交通部運輸研究所公布的研究報告建議，應對電動代步車、電動輪椅等，要有更細緻管理，電動滑板車、平衡車等應定位為類自行車，限制14歲以上才能使用。

防疫勤洗手會用掉多少水？ 經濟部估每日增48萬噸

因應新冠肺炎防疫，政府不斷宣導勤洗手，但究竟會用掉多少水量，經濟部今赴行政院會報告水情指出，若民眾每人都勤洗手，估計每日...

活用統一發票App 消費前中後輕鬆捐發票

你也有捐發票的習慣嗎？對於許多愛心做公益的人來說，捐發票是一個經濟實惠的做法，但是近年很多店家都改開電子發票了，還是可以捐贈嗎？北區國稅局表示，當然沒問題！活用統一發票App，不僅可以在消費後捐出發票，還可以透過事前設定，直接把每一筆電子發票，自動捐給支持的公益團體。

熱門新聞

半個月飆車170公里以上 高公局今天公布十輛黑名單

口罩預購網址曝光！明天就從這裡買

MUJI無印良品特賣會來了 人氣便鞋直接打3折300有找

口罩實名制2.0一開放就大當機 民眾：比高鐵票難搶

快訊／名店「阿秋大肥鵝」 台中太平店3月底歇業

線上買口罩 快連上健保快易通App

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。