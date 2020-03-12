口罩實名制2.0 四大超商出招領口罩送咖啡

「口罩實名制2.0」正式上路，民眾線上預購成功後，可選擇到四大超商領取口罩，超商業者也紛紛推出「憑領取單咖啡買一送一」的優惠活動。

7-ELEVEN表示，線上預購若選擇到7-ELEVEN領取口罩，到各門市使用ibon機台取貨，憑列印單據，還可享CITY CAFE「大熱美買一送一」優惠，每筆交易限領一次。

全家便利超商指出，選定住家附近的「全家」做為取貨店舖，透過FamiPort機台的口罩領取專區取貨，自3月26日至4月1日止，憑FamiPort機台口罩領取單據即可享Let’s café 中杯熱拿鐵買一送一優惠。

萊爾富則獨步推出線上Hi-Life VIP 會員APP「防疫大作戰口罩領取入口」平台，除了在門市領取之外。於3月26日至4月1日期間，全天候24小時、隨時隨地，民眾只要透過手機產出的領取條碼，於萊爾富門市簡單嗶一下就能快速完成口罩領取。在萊爾富領取口罩，就可獲得只要6元的「Hi-Life Original天然水600mL」兌換券。

OKmart則使用OK go智能機台取貨，並加碼送大杯醇品美式咖啡買一送一，OKapp會員消費金額點數則有翻倍回饋。

業者說明，民眾於3月12日至18日上網登記預購，並選擇取貨超商後，預購成功的民眾會在登記截止日隔天(19日)收到繳費通知簡訊，於指定期限內完成付款，就可於3月26日至4月1日期間，前往超商門市，透過各超商的機台操作，輸入簡訊上登記序號、身分證後4碼、手機後3碼完成認證流程，即可列印「防疫口罩領取單」，並到結帳櫃檯出示健保卡、身分證、駕照(擇一)進行口罩提領。