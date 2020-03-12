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北市去年消費申訴案件統計 網購類爭議仍最多

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導

台北市政府法務局今（12）日公布台北市政府2019年度受理消費申訴案件統計結果，共計13,549件，約占全國案件總件數的四分之一，故類爭議案件朱，依舊為「網路電視購物類」最多，榜首仍為「樂購蝦皮有限公司」的305件。爭議案件類型則以物品瑕疵及退換貨相關案件為主。

為因應網路電視購物類消費爭議較多的現象，法務局每季均邀集各大網購業者召開定期會議，針對各式消費爭議提出有效的對策，以減少消費糾紛。

如近日即因應新冠肺炎疫情，請各平台業者清查所屬賣家，是否不當調漲口罩等物資價格及不具備藥商資格卻販售「醫療用口罩」或宣稱「抗新冠肺炎、病毒」等疑有誇大醫療效果等廣告文字，除勒令其下架外，並將違規相關事證及賣家資料等通報法務局知悉，以便後續依違規情形移送衛生主管機關、公平交易委員會及檢調等機關查處。

去年度「運輸及車輛類」首度躍居第二名，共有1,008件，較2018年814件大幅增加23%，主因為運輸類華航機師及長榮空服員罷工事件引發消費爭議，以及車輛類汽車瑕疵所衍生集團性消費爭議。本類型案件數以「馬自達汽車公司」278件蟬聯首位，主因為車輛引擎及控制模組程式系統瑕疵召回事件等。

排名第三是「線上遊戲類」，與2018年相較，案件量已由1,252件減少為962件，減少幅度達23%。分析有效降低原因，可能與2019年1月8日修正生效的「網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項」有關。

該類型爭議被申訴最多業者仍為「遊戲橘子」120件。常見消費爭議類型有帳號被盜用、停權、系統設備維修故障、抽獎爭議及退費爭議等。呼籲消費者在下載網路連線遊戲、下載App或儲值前應先詳細閱讀付費條款或遊戲公告，切勿衝動消費，遇到特殊狀況發生時，善用手機截圖功能留存畫面、保存證據，俾利後續消費爭議協商、調解或訴訟。

去年被申訴最多單一業者為「寰宇家庭股份有限公司」計有679件。消費爭議原因為改版美語教材套裝系列衍生集體大量申訴案件，法務局除受理台北市的消費者申訴外，也積極受理全國其他縣市移文案件，經召開兩次大型消費爭議調解會議，達成部分調解成立，並已製作調解書送請法院核定完成。

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