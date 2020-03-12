三洋紡防疫布口罩問市 採長纖科技PPF、月產能50萬片

三洋紡（1472）今（12）日宣布預計投入每月至少50萬片的產能生產PPF（Power Protective Fighter）可預防病毒飛沫的布口罩。

三洋紡表示，由於口罩相關產品目前為新型冠狀病毒肺炎疫情防控的國家重點醫療物資，此次攜手昇締生技（LightSPA）配合政府加速完成布口罩後續透氣與抑菌的認證程序，並整合產業鏈資源，挺台灣戰疫。

三洋紡表示，PPF布口罩運用獨家專利夢纖維，有不吸水、親膚、隔絕外界污染的特性，同時結合聚酯纖維不同的物理性結合而成的雙層布料，設計五層有效防護，從內的親膚層、吸水層、阻隔層、奈米銀抗菌層至外層永久性防潑水表層，達到預防病毒飛沫、抗菌防臭、親膚抑敏、環保材質、超透氣。該產品目前已獲OEKO-TEX® STANDARD 100無毒抑敏親膚一級認證，以及CNS14774合格檢測，可水洗超過200次以上仍可對3μm以下的微米級細菌有95％以上的阻隔效果。

三洋紡表示，公司與昇締生技（Light SPA）合作已長達4年，LightSPA旗下產品訴求無毒親膚且高機能兼顧環保的防曬外套、防曬帽等產品也是過去與公司長期共同研發設計，並在包括東森、蝦皮、momo購物等通路銷售。

目前全球口罩仍面臨需求量遠高於供給量的時間賽，三洋紡攜手與昇締生技積極整合台灣紡織產業上下游供應鏈的力量，並快速組織相關合作夥伴與人才、技術等一同打群架，是能於短短2個月快速提供有效防護口罩的主要關鍵。