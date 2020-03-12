快訊

台股盤中創歷史第九大跌點 終場下跌471點收10,422

厭倦聽空話的絕望 日本311大地震的災民「復興倦怠」

三洋紡防疫布口罩問市 採長纖科技PPF、月產能50萬片

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

三洋紡（1472）今（12）日宣布預計投入每月至少50萬片的產能生產PPF（Power Protective Fighter）可預防病毒飛沫的布口罩

三洋紡表示，由於口罩相關產品目前為新型冠狀病毒肺炎疫情防控的國家重點醫療物資，此次攜手昇締生技（LightSPA）配合政府加速完成布口罩後續透氣與抑菌的認證程序，並整合產業鏈資源，挺台灣戰疫。

三洋紡表示，PPF布口罩運用獨家專利夢纖維，有不吸水、親膚、隔絕外界污染的特性，同時結合聚酯纖維不同的物理性結合而成的雙層布料，設計五層有效防護，從內的親膚層、吸水層、阻隔層、奈米銀抗菌層至外層永久性防潑水表層，達到預防病毒飛沫、抗菌防臭、親膚抑敏、環保材質、超透氣。該產品目前已獲OEKO-TEX® STANDARD 100無毒抑敏親膚一級認證，以及CNS14774合格檢測，可水洗超過200次以上仍可對3μm以下的微米級細菌有95％以上的阻隔效果。

三洋紡表示，公司與昇締生技（Light SPA）合作已長達4年，LightSPA旗下產品訴求無毒親膚且高機能兼顧環保的防曬外套、防曬帽等產品也是過去與公司長期共同研發設計，並在包括東森、蝦皮、momo購物等通路銷售。

目前全球口罩仍面臨需求量遠高於供給量的時間賽，三洋紡攜手與昇締生技積極整合台灣紡織產業上下游供應鏈的力量，並快速組織相關合作夥伴與人才、技術等一同打群架，是能於短短2個月快速提供有效防護口罩的主要關鍵。

口罩 生技

延伸閱讀

口罩新制上路三小時 認證人數仍維持2萬多人

被嗆「做的不開心就不要做」 新竹藥師停賣口罩一天

交大IAPS新創團隊為國家防疫助攻 科技增強防疫動能

劉玉皙、佘健源／利大於弊或弊大於利？口罩配給制的經濟分析

相關新聞

業務最前線／數位行銷 強打拉力策略

一般人聽到「數位行銷」這個名詞，直覺想到的是消費品牌的廣告投放、媒體曝光、顧客體驗等，亦即B2C（Business to Consumer）市場的操作。然而，當我們的生活和工作環境變得更數位化，受影響的範圍不會只侷限在B2C市場，它也逐漸改變B2B（Business to Business）市場的生態，以及相對應的行銷策略。

管理錦囊／INSTO創辦人兼執行長陳仁彬 有套空中飛人管理術

新創公司營運花費、人力及工時的安排管理都必須有效率，因為每分錢要花在刀口上，管理者的每一分鐘都很寶貴，台灣盈士多科技公司（INSTO）創辦人兼執行長陳仁彬利用網路及支付工具，為公司省下出公差的花費，也讓他在全球跑業務、見投資人的時程中，同樣能處理辦公室大小事。

創新平台／樂齡陪伴機器人 守護獨居長者

高齡、少子化時代來臨下，在都市打拚的子女，關心獨居長輩不用再煩惱了。工研院研發樂齡陪伴機器人PECOLA，結合AI科技，讓獨居長輩不再寂寞。

連鎖效應／服務通路4.0

新冠肺炎蔓延之際，許多2003年抗煞（SARS）的經驗，被重新翻找出來，回顧往昔，2003年也是大陸電子商務元年，經歷疫情，大陸市場線下是助長了呷哺呷哺火鍋連鎖；而線上則成就兩個電商平台：阿里巴巴和京東。

有行旅策劃「春之聲」音樂節

新竹南園人文客棧為追求精緻生活藝術，今年攜手普羅藝術家樂團，共同策劃首屆「春之聲」音樂節，透過精緻生活飲食、臺灣在地人文與音樂藝術之結合，讓愛樂者在春假期間享受音樂殿堂與東方莊園之音樂饗宴。

NCC復議台數科新聞台案

國家通訊傳播委員會（NCC）昨（11）日罕見「復議」上周已通過的決議。原本通過台灣第四大系統台業者台數科申請地方綜合頻道屬性改為新聞台，昨天委員卻承認審查不夠謹慎，需要再徵詢專家學者討論，認定台數科還需要補件，因此收回通過的決議，改為「續行審議」，先前決議不算數，等台數科再補件。

雲品優惠住房方案連發

3月13世界睡眠日將至，雲品旗下的日月潭雲品溫泉酒店昨（11）日宣布，將推出「龍蝦饗宴住房方案」，另外還提供「下殺4.5折山景房住宿券專案」，在新冠肺炎疫情瀰漫之際，正好可以睡好睡滿「曬太陽、泡溫泉、吃龍蝦」，以提升自我免疫力。

賓士攜華城 強攻充電網

台灣賓士昨（11）日宣告第一款純電動車EQC開始交車，同時也公布銷售與充電的整體布局，將攜手華城電機擴展充電網路，挾著賓士經銷商與專業營運商充電體系，台灣賓士被視為台灣電動車的旗艦車廠，並為後續歐系電動車舖路。

歐系廠搶電動車商機 利多

環保議題當道，各國排放法規制定愈來愈嚴格，電動車成為全球車壇發展的重點趨勢，台灣電動車市場需求強勁，特斯拉（Tesla）在台銷售創下佳績，在雙B之外，歐系品牌也陸續推出電動車款，隨著賓士充電據點的擴充，今年台灣電動車將愈來愈普遍。

葡萄王攜社交電商 對岸拓市

葡萄王生技昨（11）日宣布與上海達爾威（TST）公司簽定策略合作備忘錄，雙方合資285萬美元（約新台幣8,550萬元）預計在中國大陸上海青埔成立公司，搶攻社交電商商機。

工研院四度獲創新機構獎

美國科睿唯安昨（11）日頒發「德溫特全球百大創新機構獎」，表彰工研院豐沛的研發能量與追求卓越創新的努力。本屆僅有四家學研機構獲選，工研院不但與法國原子能署、德國夫朗和斐協會（Fraunhofer），及加州大學齊名；更四度獲此殊榮，是亞洲獲獎最多次的研究機構。

工研院傳授專利心法 助打國際盃

工研院昨（11）日發表專利特刊《專利這樣做，商機拿到手：創新非知道不可的專利故事》，以深入淺出的專利合作案例，協助產業布局全球。

熱門新聞

網購口罩刷這張卡免付運費 回饋32%超猛

傳我新冠肺炎案47為協力廠員工 台積電澄清

無薪假企業 一周增一倍

央行趕熱錢 台幣爆量貶

行政院：振興抵用券擬綁國旅 發800元可用在4類消費

AirPods傳砍單 台系鏈有壓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。