搶當防疫補給站 超商雙雄推領口罩、咖啡買一送一

口罩實名制2.0正式上路，超商成為民眾領取口罩的重要據點，超商搶推優惠，希望化身防疫補給站。7-ELEVEN表示，民眾可透過ibon機台提升領取口罩的便利性，在7-ELEVEN領取口罩，同時可享CITY CAFE「大熱美買一送一」優惠，每筆交易限領一次。全家也表示，為鼓勵民眾指定全家做為口罩取貨據點，自3月26日-4月1日，憑FamiPort機台口罩領取單據即可享Let’s café 中杯熱拿鐵買一送一優惠。

7-ELEVEN表示，「口罩實名制2.0」正式上線，民眾如於3月12日至18日於eMask口罩預購系統預購並選擇到7-ELEVEN領取口罩，成功預購且完成付款，只要於3月26日至4月1日至登記取貨門市使用ibon機台，輸入購買序號及預購人身分證末四碼，並確認相關資料後列印取貨單，即可至櫃台領取口罩並享有CITY CAFE「大熱美買一送一」優惠。

7-ELEVEN表示，在防疫需求帶動下，近期自煮風潮盛行，民眾多購買生鮮蔬菜回家煮，2月以來已帶動相關業績成長近6成。看好民眾在家自煮需求，自3月11日起推出「就近買 量販價」活動，引進量販規格、整箱商品，包含袋裝泡麵、米、雞蛋、素食罐頭、瓶裝水等，更引進量販店規格的洗髮精、沐浴乳等家用品，以優惠價格方便民眾在家附近的便利商店採買，免去大賣場人擠人。

全家也表示，便利商店近期成為消費者生活的補給站，在日常飲食及日用品上，都是便利的選擇，據內部觀察，近期安心衛生，「自煮商機」成為熱門話題，覆熱即食的冷凍商品業績逆勢成長，較前年比成長2成，另，旗下電商品牌「全家行動購」，在冷凍食品業績也成長3成，像是加菜型的小菜、生鮮肉品、水餃都是明星商品。