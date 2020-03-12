宅經濟食力爆發 全家、愛買冷凍與電商業績增溫

全球疫情延燒，帶動宅經濟「食」力大爆發。全家（5903）表示，近期「自煮商機」成為熱門話題，覆熱即食的冷凍商品業績逆勢成長，較前年比成長二成，另旗下電商品牌「全家行動購」冷凍食品業績也成長三成，像是加菜型的小菜、生鮮肉品、水餃都是明星商品。

遠百旗下愛買也表示，近期線上購物商品以湯品成長幅度最大，年成長6倍，另外罐頭、速食麵、寵物食品、即食品、空調家電、嬰用濕巾也有三倍成長。

近期受疫情影響，多數民眾外出購物機會降低，根據東方線上調查顯示，消費者對於通路停留時間的長短及人潮密集度有所考量，如百貨公司、電影院等衝擊最大，反觀便利商店，消費者隨買即走的購物型態成為此波疫情的低度衝擊區，其中又以民生日用品表現不凡，如衛生紙、濕紙巾此類在1-2月的業績表現，對比去年同期，成長超過二成，另外在防疫意識的帶動下，乾洗手、消毒清潔液、洗手乳也成為熱銷商品。

全家表示，根據銷售數據發現，袋裝麵、即食調理食品此類可做為家庭庫存糧食的商品也同步熱銷，業績皆成長近一至二成。看好疫情引發的宅商機需求，全家推出盒裝配菜，主打多樣食材搭配多種料理方式，以強化份量感、微飽足概念，自今日起陸續推出6款媽媽煮藝盒裝配菜系列。

愛買表示，線上購物今年2月整體表現突出，業績較去年同期成長50%，訂單數更是較去年同期成長到70%，平台部分以蝦皮商城成長最多，業績較去年成長300%。宅經濟讓生鮮、烹調類民生商品需求大爆發，就連寵物食品銷量也明顯倍數成長，此外，待在家的時間變長了，民眾更看重居家生活品質，大小家電也衝起買氣，其中以空氣清淨機和除濕機最為熱銷。