醫療通路頻卡位 杏一衝門市、盛弘搶攻電商

因新冠肺炎影響，宣導大醫院「暫緩」非必要醫療行為，民眾相對減少至大醫院就醫、且各醫院為避免院內感染，亦規範探病政策等，使藥局通路近期業績相對受惠。

杏一表示，社區型門市受惠於防疫商品成長，2月業績大幅增進，看好需求，公司今年以來已新展6間門市，除此之外，持續加強防疫商品備貨，為民眾備足防疫商品。盛弘也表示，集團旗下躍獅連鎖藥局因應疫情，不但拉高各項防疫商品占比並接受保健諮詢，同時也提供社區民眾領取慢性處方箋藥品以減少至大醫院。

杏一表示，目前門市已遍布各大醫院周邊黃金地點，且展店觸角從醫院周邊延伸至社區，全台門市高密度的開設共255家分店，去年共擴增14家門市，且透過會員制度，創造高黏著度消費群，而新設的門市也將持續帶入新會員、增加營收。

杏一2月合併單月營收4.71億元，較去年同期成長35.04%，創歷史同期新紀錄。公司也公告去年財報，稅後淨利為1.4億元，年成長24.76%，每股稅後純益4.7元。董事會並通過，每股配發3.6元現金股利，配發率76.6%。

盛弘近年來策略性將集團打造為大健康產業平台，亦積極佈局電商平台，以新科技串聯傳統醫療產業成為完整醫療服務價值鏈，今年目標提升整體生態系效率，加速跨領域之整合，以發揮數位化轉型效益。

盛弘表示，疫情持續延燒，民眾因擔憂出門與人接觸有感染風險，民生消費產業實體店面之營運大受衝擊，「宅經濟」再度成為主流。

轉投資的盛雲電商，以電子病歷為基礎，陸續導入AI及大數據分析建立智慧採購B2B平台，優化後能更即時、智能化，以高效率的醫藥資訊系統取代傳統的人工行為，目標為台灣近一萬家的中小型西醫診所服務，目前已超過1,800家診所上線採用盛雲平台系統，期許今年底可突破3,500家診所上線。