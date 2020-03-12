受惠PCB轉單 宏泰接單旺

受新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，大陸PCB廠多延後復工，台廠喜迎轉單效應，電線電纜廠宏泰（1612）跟著受惠，銅箔基板接單量大增。宏泰表示，三月轉單動能延續，接單表現佳，仍能挹注單月營收表現。

宏泰二月電線電纜事業有重大工程款入帳，推升營收成長，單月營收為4.32億元，年增86.55%，創近半年新高。另外，宏泰指出，因為大陸新冠肺炎疫情關係，PCB台廠出現轉單效應，銅箔基板為PCB 最重要的直接原材料，出貨動能轉強，也是二月營收攀升的原因之一。

雖然接單量大增，宏泰坦言，PCB廣泛應用於消費電子、汽車電子等領域，大陸是全球電子業組裝重鎮，新冠肺炎疫情發展，還有工廠復工速度，仍會影響後續接單表現，將持續觀察。

宏泰近年致力改善產品組合，不過，由於太陽能市況欠佳，鍍錫銅帶需求下降，去年下半年來進行產線整併，移轉原南崁廠太陽能電纜產線至觀音廠，今年初已經完成。公司稱未來南崁廠將進行活化，但目前尚無具體規劃。

另外，宏泰去年以4.99億底價公開標售桃園大園廠部分不動產，但意外流標，董事會去年底授權董事長以包括但不限於公開標售、委請他人代售或洽特定人買售之方式，完成處分。公司透露，持續主動跟潛在買家接觸，力爭盡快完成處分。