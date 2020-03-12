肺炎疫情遠勝SARS 謝金河：央行表態降息恐僅心理作用

新冠肺炎疫情延燒，歐洲疫情擴散令人怵目驚心，全球確診病例及死亡人數已超過超過SARS，財信傳媒董事長謝金河最新臉書貼文表示，肺炎疫情當然遠勝SARS！央行考慮降息，但其實台灣的重貼現率釘死在1.375%，利率已14次涷結，央行為了穩台幣，貨幣政策操作空間不大，央行表態降息，恐怕只有心理作用。

謝金河指出，央行報告示警，認為新冠肺炎疫情擴散已較SARS嚴重，疫情的負面外溢效應將威脅全球經濟前景，考慮降息。他說，這可以分成兩個層面來看，一是肺炎疫情蔓延，威力當然遠勝於SARS，從數字顯示，2003年SARS全球確診病例8,096例，774人死亡，疫情侷限在中，港，台，新加坡及加拿大。

謝金河指出，以SARS來說，當時中國確診病例5,327，死亡349，這次肺炎，中國確診病例80,915，死亡3,161，是SaRS的好幾倍。當年香港是重災區，確診病例1,755，死亡299人，新加坡確診病例238，33人死亡。

他說，SARS對台灣造成的震撼及影響更大，當年和平醫院封院，造成院內感染，醫師及醫護人員11人遇難，全台346個確診病例，73人死亡，台灣的死亡率高達21.1%。這次肺炎疫情襲來，大多數民眾都有面對過SARS的恐懼經驗，這次防疫官員及民眾都高規格戒備，這可能也是台灣防疫成績特別好的遠因之一。

當年SARS撞擊中港台新及加拿大，這次大家比較有戒心及防疫經驗，像新加坡，香港最早有疫情，但後來都控制得不錯，但亞洲的日本，南韓，歐美，中東上次SARS都躲過，這回不夠警覺，尤其像義大利人天生浪漫，這次災情慘重，到目前為止，義大利確診病例10,149，631死，整個歐洲疫情擴散令人怵目驚心。現在連美國確診病例也破千，全球累積120,866例，4,378人死亡，這個數字已遠遠超過SARS。

謝金河強調，歐美股市跌勢不休，反應民眾對疫情的恐懼，如果確診病例及死亡人數不斷攀升，市場恐慌情緒仍會繼續升高，股市下跌危機不易解除，對經濟及金融造成的衝擊也會日漸加大。

他表示，從數據顯示，這次肺炎疫情遠超過SARS已勿庸置疑。除了央行示警，最近資誠，歐洲央行也都有報告；當各國央行努力救市之際，央行也考慮降息，謝金河強調，台灣的重貼現率釘死在1.375%，利率已14次涷結，央行為了穩台幣，貨幣政策操作空間不大，央行表態降息，恐怕只有心理作用。