快訊

爵士戈貝爾確診致NBA無限期停賽 「他摸遍記者會上麥克風…」

神獸之死 肯亞非法盜獵的「白長頸鹿」悲歌

疫情衝擊新屋來客數 北市遭譏「外送員比看屋的多」

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導
北台灣各縣市房市受疫情影響程度不一，受衝擊最大的是台北市，房產專家表示，可能與台北市民對市場消息面比較敏感有關，至於新北市、桃竹等其他縣市受影響程度相對較輕。陳美玲/攝影
北台灣各縣市房市受疫情影響程度不一，受衝擊最大的是台北市，房產專家表示，可能與台北市民對市場消息面比較敏感有關，至於新北市、桃竹等其他縣市受影響程度相對較輕。陳美玲/攝影

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，2020年2月總分續落至28.9分，較前一個月〈29.7分〉減少0.8分，分數已連續五個月下滑，對應燈號則已連續三個月亮出藍燈。風向球六大觀察指標中，僅來客組數一項下跌，其餘預售屋與成屋供給、廣告批數、議價率與成交組數等五項分數全都持平。

2月預售屋建案推案量約300餘億元，與1月水位差不多，2月新釋出的成屋供給戶數也與1月大致相同，大約有500多戶左右；雖然2月新成屋、預售屋供給量未減少，但業者的銷售信心卻持續下探，2月再降至不足0.5萬批，創下歷史單月新低。這意味著近期開賣的建案大多採取「佛系賣房」策略，銷售態度相當消極，只想等春天到、冰融掉，魚兒自個兒往鉤上跳。

不過進一步分析，北台灣各縣市房市受疫情影響程度不一，受衝擊最大的是台北市，北市除了新開出的指標建案還有高人氣之外，各行政區建案2月單周平均來人組數多已跌至個位數。如此慘況比前一波房市低點2016年還低人氣，「一周送餐到接待中心的外送員人數恐怕都比上門看房子的人還多」。

北市受創最大的原因，可能與台北市民對市場消息面比較敏感有關；至於新北市、桃竹等其他縣市受影響程度相對較輕。甚至，還有少部份地區幾乎未受影響，如龜山A7重劃區市場依舊活絡，並不乏有單周來人組數破百的建案，關鍵可能在於房價較具吸引力有關。

住展雜誌研發長何世昌表示，雖然2月風向球受到新冠肺炎疫情而下滑，但整體市況於2月下旬止跌走揚，顯示我國因疫情控制得宜，民眾購屋意願似乎逐漸回升。

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，受到新冠肺炎疫情影響，今年2月總分續落至28.9分，較前一個月〈29.7分〉減少0.8分，分數已連續五個月下滑，對應燈號則已連續三個月亮出谷底衰退的藍燈。住展雜誌提供
代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，受到新冠肺炎疫情影響，今年2月總分續落至28.9分，較前一個月〈29.7分〉減少0.8分，分數已連續五個月下滑，對應燈號則已連續三個月亮出谷底衰退的藍燈。住展雜誌提供

建案 疫情 預售屋

延伸閱讀

取餐停車擺不平 外送員與攤商衝突4人受傷

外送員打翻濃湯 他這舉動被網友讚爆：好心人！

是美睫師也是外送員 斜槓不怕悶經濟

熊貓外送員遇逆向機車撞上 對方沒道歉還持短棒飆粗話

相關新聞

業務最前線／數位行銷 強打拉力策略

一般人聽到「數位行銷」這個名詞，直覺想到的是消費品牌的廣告投放、媒體曝光、顧客體驗等，亦即B2C（Business to Consumer）市場的操作。然而，當我們的生活和工作環境變得更數位化，受影響的範圍不會只侷限在B2C市場，它也逐漸改變B2B（Business to Business）市場的生態，以及相對應的行銷策略。

管理錦囊／INSTO創辦人兼執行長陳仁彬 有套空中飛人管理術

新創公司營運花費、人力及工時的安排管理都必須有效率，因為每分錢要花在刀口上，管理者的每一分鐘都很寶貴，台灣盈士多科技公司（INSTO）創辦人兼執行長陳仁彬利用網路及支付工具，為公司省下出公差的花費，也讓他在全球跑業務、見投資人的時程中，同樣能處理辦公室大小事。

創新平台／樂齡陪伴機器人 守護獨居長者

高齡、少子化時代來臨下，在都市打拚的子女，關心獨居長輩不用再煩惱了。工研院研發樂齡陪伴機器人PECOLA，結合AI科技，讓獨居長輩不再寂寞。

連鎖效應／服務通路4.0

新冠肺炎蔓延之際，許多2003年抗煞（SARS）的經驗，被重新翻找出來，回顧往昔，2003年也是大陸電子商務元年，經歷疫情，大陸市場線下是助長了呷哺呷哺火鍋連鎖；而線上則成就兩個電商平台：阿里巴巴和京東。

有行旅策劃「春之聲」音樂節

新竹南園人文客棧為追求精緻生活藝術，今年攜手普羅藝術家樂團，共同策劃首屆「春之聲」音樂節，透過精緻生活飲食、臺灣在地人文與音樂藝術之結合，讓愛樂者在春假期間享受音樂殿堂與東方莊園之音樂饗宴。

NCC復議台數科新聞台案

國家通訊傳播委員會（NCC）昨（11）日罕見「復議」上周已通過的決議。原本通過台灣第四大系統台業者台數科申請地方綜合頻道屬性改為新聞台，昨天委員卻承認審查不夠謹慎，需要再徵詢專家學者討論，認定台數科還需要補件，因此收回通過的決議，改為「續行審議」，先前決議不算數，等台數科再補件。

雲品優惠住房方案連發

3月13世界睡眠日將至，雲品旗下的日月潭雲品溫泉酒店昨（11）日宣布，將推出「龍蝦饗宴住房方案」，另外還提供「下殺4.5折山景房住宿券專案」，在新冠肺炎疫情瀰漫之際，正好可以睡好睡滿「曬太陽、泡溫泉、吃龍蝦」，以提升自我免疫力。

賓士攜華城 強攻充電網

台灣賓士昨（11）日宣告第一款純電動車EQC開始交車，同時也公布銷售與充電的整體布局，將攜手華城電機擴展充電網路，挾著賓士經銷商與專業營運商充電體系，台灣賓士被視為台灣電動車的旗艦車廠，並為後續歐系電動車舖路。

歐系廠搶電動車商機 利多

環保議題當道，各國排放法規制定愈來愈嚴格，電動車成為全球車壇發展的重點趨勢，台灣電動車市場需求強勁，特斯拉（Tesla）在台銷售創下佳績，在雙B之外，歐系品牌也陸續推出電動車款，隨著賓士充電據點的擴充，今年台灣電動車將愈來愈普遍。

葡萄王攜社交電商 對岸拓市

葡萄王生技昨（11）日宣布與上海達爾威（TST）公司簽定策略合作備忘錄，雙方合資285萬美元（約新台幣8,550萬元）預計在中國大陸上海青埔成立公司，搶攻社交電商商機。

工研院四度獲創新機構獎

美國科睿唯安昨（11）日頒發「德溫特全球百大創新機構獎」，表彰工研院豐沛的研發能量與追求卓越創新的努力。本屆僅有四家學研機構獲選，工研院不但與法國原子能署、德國夫朗和斐協會（Fraunhofer），及加州大學齊名；更四度獲此殊榮，是亞洲獲獎最多次的研究機構。

工研院傳授專利心法 助打國際盃

工研院昨（11）日發表專利特刊《專利這樣做，商機拿到手：創新非知道不可的專利故事》，以深入淺出的專利合作案例，協助產業布局全球。

熱門新聞

瑞銀：美若大降息 人民幣前景亮麗、日圓可望升破100

網購口罩刷這張卡免付運費 回饋32%超猛

傳我新冠肺炎案47為協力廠員工 台積電澄清

央行露降息口風！債市多頭 10年債利率跌谷底

無薪假企業 一周增一倍

葡萄王強攻大陸 結盟林瑞陽、張庭旗下達威爾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。