疫情衝擊新屋來客數 北市遭譏「外送員比看屋的多」
代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，2020年2月總分續落至28.9分，較前一個月〈29.7分〉減少0.8分，分數已連續五個月下滑，對應燈號則已連續三個月亮出藍燈。風向球六大觀察指標中，僅來客組數一項下跌，其餘預售屋與成屋供給、廣告批數、議價率與成交組數等五項分數全都持平。
2月預售屋建案推案量約300餘億元，與1月水位差不多，2月新釋出的成屋供給戶數也與1月大致相同，大約有500多戶左右；雖然2月新成屋、預售屋供給量未減少，但業者的銷售信心卻持續下探，2月再降至不足0.5萬批，創下歷史單月新低。這意味著近期開賣的建案大多採取「佛系賣房」策略，銷售態度相當消極，只想等春天到、冰融掉，魚兒自個兒往鉤上跳。
不過進一步分析，北台灣各縣市房市受疫情影響程度不一，受衝擊最大的是台北市，北市除了新開出的指標建案還有高人氣之外，各行政區建案2月單周平均來人組數多已跌至個位數。如此慘況比前一波房市低點2016年還低人氣，「一周送餐到接待中心的外送員人數恐怕都比上門看房子的人還多」。
北市受創最大的原因，可能與台北市民對市場消息面比較敏感有關；至於新北市、桃竹等其他縣市受影響程度相對較輕。甚至，還有少部份地區幾乎未受影響，如龜山A7重劃區市場依舊活絡，並不乏有單周來人組數破百的建案，關鍵可能在於房價較具吸引力有關。
住展雜誌研發長何世昌表示，雖然2月風向球受到新冠肺炎疫情而下滑，但整體市況於2月下旬止跌走揚，顯示我國因疫情控制得宜，民眾購屋意願似乎逐漸回升。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言