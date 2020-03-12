疫情衝擊新屋來客數 北市遭譏「外送員比看屋的多」

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，2020年2月總分續落至28.9分，較前一個月〈29.7分〉減少0.8分，分數已連續五個月下滑，對應燈號則已連續三個月亮出藍燈。風向球六大觀察指標中，僅來客組數一項下跌，其餘預售屋與成屋供給、廣告批數、議價率與成交組數等五項分數全都持平。

2月預售屋建案推案量約300餘億元，與1月水位差不多，2月新釋出的成屋供給戶數也與1月大致相同，大約有500多戶左右；雖然2月新成屋、預售屋供給量未減少，但業者的銷售信心卻持續下探，2月再降至不足0.5萬批，創下歷史單月新低。這意味著近期開賣的建案大多採取「佛系賣房」策略，銷售態度相當消極，只想等春天到、冰融掉，魚兒自個兒往鉤上跳。

不過進一步分析，北台灣各縣市房市受疫情影響程度不一，受衝擊最大的是台北市，北市除了新開出的指標建案還有高人氣之外，各行政區建案2月單周平均來人組數多已跌至個位數。如此慘況比前一波房市低點2016年還低人氣，「一周送餐到接待中心的外送員人數恐怕都比上門看房子的人還多」。

北市受創最大的原因，可能與台北市民對市場消息面比較敏感有關；至於新北市、桃竹等其他縣市受影響程度相對較輕。甚至，還有少部份地區幾乎未受影響，如龜山A7重劃區市場依舊活絡，並不乏有單周來人組數破百的建案，關鍵可能在於房價較具吸引力有關。