歐鐵總代理飛達旅遊 提供「可退票」安心購票服務

因應新冠肺炎衝擊，各家航空公司、旅行社紛紛推出「安心訂位」服務，提供免費「改票」，但實際上卻無法「退票」。歐洲鐵路總代理飛達旅遊 GoByTrain 深知在此非常時期，消費者已承擔了許多旅行計畫變更的風險，因此在發現疫情逐漸升溫之際，立即決定提供「歐洲火車通行證 Rail Pass 免費退票服務」，凡旅遊日在 2020 年 4 月 30 日之前，不論原先的退票規定為何，皆可全額退費，退票費用全數由飛達旅遊自行吸收，若消費者希望延後出遊時間，飛達旅遊也提供免費改票服務。

更為貼心的是，飛達旅遊讓消費者可視疫情發展慢慢觀望，不必立即決定是否需要退票，凡於12月31日前透過飛達旅遊購買之歐洲火車通行證非促銷票種，開票後11個月內，只要完全未使用，不論原先的退票規定為何，皆可全額退費，且完全不加收任何退票手續費等隱形費用。

退票費用一樣全數由飛達旅遊自行吸收。飛達旅遊服務部副總經理 Juno 提醒「疫情延燒期間，消費者在購票前須特別留意是否不允許免費退換票，避免發生消費糾紛。悶在家裡無法出遊，可以 YouTube 搜尋『坐火車去旅行』看看各式新奇的旅行方式解悶。」

若不清楚各家航空公司推出的機票退票政策，也可參考飛達旅遊統整的「航空公司安心訂位資訊」。