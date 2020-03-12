到華航購物公仔限量送 推防疫品與您一同抗疫

面對即將到來的3月14日白色情人節、4月的兒童節，想好送什麼了嗎？即日起自4月30日止，只要在華航機上送貨到府雜誌或eMall購物，不論是美妝保養、3C、家電還是精品，不限金額、不需抽獎，限量3,000個懷舊制服空服員公仔直接送，讓消費者買禮致情意也能收到華航的貼心小禮。

華航2007年首次推出懷舊制服空服員公仔系列，以絕版的1970年代空姐服裝結合日系美少女畫風做設計，並與日本知名的公仔設計師合作。身著深色條紋的Angie捧毛毯為客人服務，手執咖啡壺的Sunny則為客人添咖啡，嚴謹的服務態度不忘臉上掛著微笑，展現華航世代傳承的專業，喚醒旅客記憶中美好的飛行經驗。

因應時下新冠肺炎疫情發展，華航eMall推出多達12項推出抗菌、保健商品，包含採用99.9%天然成份製成的「Xperology四效合一抗菌護理噴霧」，售價980元、限量200組，具有抗菌、防黴、驅蟲、消臭、淨化空氣等多重功效；另外單瓶1,600元的「紅薑黃先生40日(200顆)」亦是強打商品，更多抗菌、保健商品，詳見eMall「Monthly Special/本月主題專區」。