新創加速器 SparkLabs Taipei 鼓勵新創闖海外

新創加速器 SparkLabs Taipei 今日舉行第三屆Demo Day活動，吸引上百位台灣科技、新創、投資業界人士一同參與交流，8支團隊向現場潛在投資人與科技新創同業進行報告，尋求潛在投資與未來合作夥伴。

SparkLabs 是源自源自矽谷的新創加速器，在台灣成立SparkLabs Taipei國際創投基金與加速器，創投基金除了國發會與科技部的投入外，主要投資者也包括中國信託金控等大型企業和企業創投。SparkLabs Taipei 國際創投基金成立一年多以來，投資三屆共 18 個創業團隊。發展 IoT 溫濕度控制的 FOX-TECH 打入24 個國家市場、科學美容團隊 VesCir 進軍法國、即時玩樂預訂平台 FunNow 在日本拓點深耕，多數團隊都以打進國際市場為最主要目標。

台灣新創領域前輩級人物、 YouTube 創辦人陳士駿是Spark Labs的投資合夥人，他鼓勵新創一定要積極走向海外。他說，台灣創業者有技術、熱誠和企圖，但缺少一點積極。他曾遇到有些創業者會告訴他「等到我有資源再開

始拓展國際市場」，陳士駿直言「其實國際市場根本沒有你想像的那麼花錢」。

SparkLabs Taipei 創辦人邱彥錡當初是 Whoscall 創始團隊。他說，第一次拓展海外市場也是一個人、一卡皮箱就飛到當地找資源建人脈。他離開Whoscall後，創立SparkLabs Taipei 鼓勵創業者在創業第一天就以國際市場為目標，這是台灣創業者應該有的胸襟。

邱彥錡也坦言，疫情打亂了全球的發展節奏，對創業家而言更是一次挑戰。科技創業者一直在思考如何為人類帶來更便利的生活，疫情讓大家提早面對、加速催生更多元的科技發展。例如第三屆團隊當中，PenguinSmart實現遠距醫療，JustKitchen將餐廳美食端上自家飯桌，用科技顛覆傳統營運模式。