不畏疫情影響 廣越看好今年獲利逆勢成長、拚賺一股本

羽絨衣代工大廠廣越（4438）今（11）日召開法說會，總經理吳朝筆表示，廣越受到新冠肺炎疫情的影響有限，雖然看今年營收比較保守，但獲利可望逆勢成長，且幅度不輸給去年，換算廣越今年可望賺進一個股本。

吳朝筆今天分析，這波新冠肺炎疫情大約從元月底開始爆發，由於廣越主力是做羽絨衣代工，季節性明顯。以歐美市場為例，秋冬服飾的銷售重點放在年底的耶誕節前，銷售已經進入尾巴，受影響非常小；至於大陸市場銷售重點在農曆春節，這部分的確會受到些微影響，庫存可能會高一些，不利今年下單。但整體而言廣越受影響不是太大。

反而最近新台幣升值，對公司的影響比較大，廣越保守看廣越今年營收將與去年持平或小幅衰退。

不過在獲利方面，吳朝筆顯得信心滿滿，他表示，五大客戶中，除了Patagonia下調訂單，頭號大客戶愛迪達（Adidas）成長依舊相當強勁，目前給予的展望，今年訂單會比去年再成長20%；另一大客戶UA也積極切入羽絨衣市場，今年下單量有機會年成長五成。

其次，羽絨服的流行趨勢，從前幾年的輕薄，開始走向厚重，尤其是長大衣受到歡迎。這對廣越而言，產品單價（ASP）、工繳、利潤都會向上提升。

加上重要原料羽絨跌價，廣越農曆年後已經把整年度的需求全部都採購好，不怕斷料危機。種種原因將帶動廣越今年獲利繼續成長，且幅度可能不會小於去年。

廣越去年剛繳出亮麗成績單，全年營收162.59億元，年增22.4%；稅後純益10.06億元，更比前年大幅成長30.9%，換算每股稅後純益高達9.73元，隨今年獲利繼續成長，全年可望賺進一個股本。