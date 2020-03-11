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宜蘭綠舞觀光飯店拚突圍 推優惠住房專案

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
宜蘭綠舞觀光飯店推出2020年「領袖會議住房專案」優惠住房專案。 圖／業者提供
宜蘭綠舞觀光飯店推出2020年「領袖會議住房專案」優惠住房專案。 圖／業者提供

四維航轉投資的宜蘭綠舞觀光飯店，在低迷的市場中再推出新優惠方案力拚業績回穩，即日起到今年年底，推出2020年「領袖會議住房專案」優惠住房專案；另外，搶攻日本女兒節傳統慶典商機，即日起至2020年3月31日止也推出相關活動。

春暖花開好時節，宜蘭綠舞觀光飯店推出的「領袖會議住房專案」期間單次預訂8間以上，半日會議雙人客房每位台幣3,350起，加上一成服務費、全日會議雙人客房每位只要3,850起，另加一成服務費；也推出期間限定「綠舞流雛祭典」活動，即日起至2020年3月31日止，房客可於遊客中心體驗日式摺紙，以及在綠舞湖畔體驗日式「流雛」活動，這是源自日本女兒節傳統慶典的「流雛」儀式，將紙製娃娃放進稻草籃中，隨著湖水順流而下，帶有祈願女孩幸福成長、消災解厄的寓意。

觀光

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