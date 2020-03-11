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聯華食旗下卡迪那 推「四重脆」3D立體新食感
聯華食（1231）旗下知名的零食包括可樂果、萬歲牌、元本山等，考量到疫情關係，民眾在家裡的時間比較多，聯華食今（11）日推出全台首創3D立體新食感「卡迪那四重脆」，讓消費者待在家中的時間，有更多的休閒食品可以選擇。
聯華食表示，根據尼爾森市調資料顯示，「爽脆口感」為消費者選購休閒零食時首要的考量因素。為了更貼近消費者的需求，聯華食品旗下品牌「卡迪那」，率先推出創新食感的休閒零食-「卡迪那四重脆」，其獨特的四層構造與3D立體造型的玉米休閒零食，提供消費者更多層次的爽脆口感。
聯華食品指出，多年來卡迪那陪伴著許多台灣人一起成長，為滿足消費者求新求變的特性，此次希望透過最創新獨特的卡迪那四重脆產品，繼續陪伴著更多新一代的年輕人共同成長，讓卡迪那成為台灣每一個世代最美味的記憶。
聯華食是國內休閒食品大廠，108年前三季稅後盈餘3.07億元，EPS 1.76元，法人看好去年全年的獲利表現；另外，為了更貼近消費者的需求，聯華食品旗下品牌「卡迪那」，3月推出創新食感的休閒零食-「卡迪那四重脆」，有助於休閒食品的業績成長。
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