頑皮世界傳因疫情易主？ 業者：僅投資非關疫情

著名的台南學甲「頑皮世界」野生動物園傳易主由三立集團旗下三立影城入主，外傳與當前新冠肺炎疫情有關，業者晚間澄清，並發表三點簡短聲明，強調對方僅入股投資，也非關疫情，現有60多名員工工作權不受影響。

頑皮世界野生動物園副總經理李英俊表示，所謂三立集團接管進駐並非事實，目前仍由現有管理團隊營運，三立集團確實有意入股，但迄今細節程序仍在進行。

頑皮世界晚間也發表三點聲明，內容如下：

一、三立影城確實計畫入股「頑皮世界」，但相關程序仍在進行中，不便透露細節。

二、「頑皮世界」公司營運和員工權益正常，不受此入股案影響。

三、「頑皮世界」營運績效良好、遊樂內容豐富，為極佳的合作標的，此交易案與疫情無關。

頑皮世界野生動物園，目前飼養200多種野生動物，園區分成有可愛動物區、非洲動物區、海洋世界區、兩棲爬蟲館、浣熊館、世界老鼠館、仙人掌公園區、鳳凰館等，其中兩棲爬蟲館更引進了3D繪畫，每年均有約20萬遊客到訪。