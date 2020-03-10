快訊

191人台胞專機 深夜11:38抵桃園機場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

頑皮世界傳因疫情易主？ 業者：僅投資非關疫情

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
頑皮世界野生動物園傳易主 業者澄清對方僅入股員工工作權不受影響。圖／取自頑皮世界臉書
頑皮世界野生動物園傳易主 業者澄清對方僅入股員工工作權不受影響。圖／取自頑皮世界臉書

著名的台南學甲「頑皮世界」野生動物園傳易主由三立集團旗下三立影城入主，外傳與當前新冠肺炎疫情有關，業者晚間澄清，並發表三點簡短聲明，強調對方僅入股投資，也非關疫情，現有60多名員工工作權不受影響。

頑皮世界野生動物園副總經理李英俊表示，所謂三立集團接管進駐並非事實，目前仍由現有管理團隊營運，三立集團確實有意入股，但迄今細節程序仍在進行。

頑皮世界晚間也發表三點聲明，內容如下：

一、三立影城確實計畫入股「頑皮世界」，但相關程序仍在進行中，不便透露細節。

二、「頑皮世界」公司營運和員工權益正常，不受此入股案影響。

三、「頑皮世界」營運績效良好、遊樂內容豐富，為極佳的合作標的，此交易案與疫情無關。

頑皮世界野生動物園，目前飼養200多種野生動物，園區分成有可愛動物區、非洲動物區、海洋世界區、兩棲爬蟲館、浣熊館、世界老鼠館、仙人掌公園區、鳳凰館等，其中兩棲爬蟲館更引進了3D繪畫，每年均有約20萬遊客到訪。

疫情 動物園

延伸閱讀

疫情又催出時代眼淚？南台灣最大野生動物園賣了

老廣愛吃野味 廣東急修法嚴懲

天橋上的魔術師場景將拆 李康生惋惜台灣沒影城

三立又傳人事地震 「辣媽主播」親自回應了！

相關新聞

搶救買氣！中部百貨母親節檔期搶先登場

新冠肺炎疫情重創百貨零售業績，為了搶救買氣，台中中友百貨今(10)日宣布，今年提前一週、於12日舉辦週年慶，檔期也增加7...

頭家想改變？「台北造起來」招募有志轉型店家

頭家們，想要改變嗎？「台北造起來」帶您蛻變成長，正面應對各種挑戰，經由專業輔導團隊量身改造，協助品牌定位、包裝設計，還有...

頑皮世界傳因疫情易主？ 業者：僅投資非關疫情

著名的台南學甲「頑皮世界」野生動物園傳易主由三立集團旗下三立影城入主，外傳與當前新冠肺炎疫情有關，業者晚間澄清，並發表三...

防疫期間不忘送暖 台灣金聯贈宜蘭大同國小體育器材

台灣金聯資產管理公司今（10）日由代理董事長郭文進帶領同仁代表前往宜蘭縣大同國小捐贈棒球隊器材設備，以實際行動支持原鄉學...

亞聚林園廠排放黑煙 環保局火速稽查開罰

亞聚林園廠今（10）日因排燒過程安全閥跳脫，將製程內氣體大量排放至燃燒塔產生大量黑煙，高市環保局稽查科林燦銘科長火速率隊...

2月營收／柏文逆勢成長：新廠館每季開

觀光類股在新冠疫情發威下，2月業績幾乎全軍覆沒，僅健身房股柏文（8462）仍逆勢成長。公司公告2月合併營收2.89億元，月增0.1%，年增12.2%。累計前二月營收5.78億元，年增5.1%。

2月營收／榮剛年減0.1% 「3月可望回正軌」

受肺炎疫情衝擊，榮剛（5009）大陸工廠出貨減少，2月單月營收6.95億元，年減0.1%。榮剛預期，隨著大陸產能恢復正常運作，3月營運可望回歸正軌。

再出招 統一泰山推新品

現代人生活繁忙，食物的選擇最好能同時擁有速度快、品質口感都很好，統一（1216）、泰山（1218）布局再出招。統一推出全新口感的「瑞穗鮮乳土司」，泰山則在飲品布局強化攜手手搖品牌「珍煮丹」一起入駐《茶攤一條街》。

vivo新客戶服務中心 11日開張

vivo今（10）日宣布，客戶服務中心11日起將從內湖舊址搬遷至新北市三重，新址場地將更寬敞舒適，凡購買vivo手機還可...

奇美推全戶式淨流系統 守護居家好空氣

國產家電品牌CHIMEI奇美推出全方位空氣淨化家電，包括全新全戶式淨流系統，利用正負壓原理能快速將室內空氣做換氣，並阻隔...

統一烘焙布局再出招 推全新口感「瑞穗鮮乳土司」

現代人生活繁忙，食物的選擇最好能同時擁有速度快、品質口感都很好，統一（1216）烘焙布局再出招。統一推出全新口感的「瑞穗...

兩大因素影響 美系外資調降台塑化評等及目標價

OPEC（國際石油輸出組織）協商破裂，石油價格戰開打，原油價格創29年來最大跌幅，加上新冠肺炎疫情的影響，美系外資下修台...

熱門新聞

元大S&P原油正2開放申購！跌勢恐擴大

六福客棧笑著熄燈 自抬身價背後的如意算盤？

楊金龍：新冠肺炎疫情比SARS嚴重 威脅全球經濟

不進台積人生GG？他喊入行血淚 網反嗆「沒人逼你留」曝下場

電子代工廠 營收重感冒

口罩生產4月拚全球第二大國 經濟部擬做「防疫外交」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。