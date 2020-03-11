快訊

華航東航2專機 共載運361名武漢台胞回家

192名台人搭東方航空武漢專機 凌晨返台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

名家觀點／得智慧財產者得天下

經濟日報 / 王鵬瑜（工研院技轉與法律中心執行長）

美中貿易戰自2018年開啟以來，除了衝擊全球供應鏈布局，也使得國際經濟情勢愈發詭譎多變。從兩國激烈攻防當中可發現，智慧財產權不但是貿易戰之導火線，亦是談判桌上雙方錙銖必較的爭執焦點，凡此在在顯示智慧財產權對國家發展之戰略意義。

再以眼前的新冠肺炎疫情為例，各國無不全力投入檢測設備、試劑與疫苗之研發，以因應疫情而衍生的供應鏈衝擊與智慧製造迫切需求；證明這絕非僅是一場公衛防疫戰，也是一場商業利益戰，更是全球產業間的科技智財實力戰。

國際知名資料分析服務商「科睿唯安」第一時間公開其專利與研究文獻平台中的新型冠狀病毒相關資訊，受到各界矚目，其原因就在於，無形的智財價值，已遠勝有形的硬體工具價值。而「防疫科技」一詞的出現，更道盡其前景。

面對全球市場波動震盪，我國企業如何運用智慧財產，把握危機，實在刻不容緩。工研院做為台灣廠商進軍國際的後盾，已在智財領域深耕布局多年，我們特此提供三招錦囊妙計，盼台灣企業開創契機。

第一招：優質專利布局，立於不敗。台灣業者面對國際大廠動輒以專利訴訟方式驅逐競爭者，若干企業主認為進行專利訴訟費時費力，多選擇支付高額授權金以息事寧人，因此增加成本，壓縮獲利。事實上，台灣企業若能結合政府資源，即使不進行反擊訴訟，也能在談判桌上增加協商籌碼。過去我們協助國內掃地機器人廠商松騰公司以小蝦米對抗大鯨魚之姿，抗衡國際大廠iRobot訴訟干擾，最終以戰逼合，站穩國際市場，就是一個成功案例。

第二招：擴大專利組合，借力使力。台灣企業欲爭取國際市場，完整專利組合絕對必要。一來可做為投資工具，吸引結盟、打進供應鏈，二來則可做為商業競爭中防禦或攻擊的重要武器。以去年工研院與光陽集團合作為例，不僅強化光陽集團技術能量，亦增加其商業價值，對於結盟國際AI電動機車業者，事半功倍。

第三招：無形資產評價，加值新創。在傳統金融體系下，新創事業與國內企業雖擁有寶貴創意，但因金融機構難以了解專利、技術與其市場潛力，而無法取得融資。為此，政府透過《產業創新條例》修法，制訂法源依據，由經濟部工業局大步推展我國無形資產評價生態系。2019年，在台灣中小企銀與信保基金支持下，工研院建立無形資產評價機制；分別從資金融資、信用擔保與技術專利三大方向，為新創團隊創造資金渠道。去年已有三件成功以專利融資的案例，將無形資產化為有形資金。

無論是國際貿易戰，抑或全球防疫作戰，都是生死存亡之戰。而智慧財產權是企業與國家贏得戰役的重要因素。面對突如其來的發展契機，唯有重視技術的專利價值，善於結合自身優勢與外部資源，才可能是戰役中的贏家。無論是以跨國企業的營運成敗為殷鑑，抑或以防疫科技的實戰成果為證據，我們都可以得到一項結論：得智慧財產者得天下。（作者是工研院技轉與法律中心執行長）

工研院 貿易戰

延伸閱讀

台灣AI風起雲湧 防疫立大功

對抗新冠肺炎 美媒：台灣防疫可供全球借鏡

學者：習近平赴武漢 對防疫有把握但也是賭注

第2批武漢包機成行 黨政人士：防疫作為是關鍵

相關新聞

頭家想改變？「台北造起來」招募有志轉型店家

頭家們，想要改變嗎？「台北造起來」帶您蛻變成長，正面應對各種挑戰，經由專業輔導團隊量身改造，協助品牌定位、包裝設計，還有...

名家觀點／得智慧財產者得天下

美中貿易戰自2018年開啟以來，除了衝擊全球供應鏈布局，也使得國際經濟情勢愈發詭譎多變。從兩國激烈攻防當中可發現，智慧財產權不但是貿易戰之導火線，亦是談判桌上雙方錙銖必較的爭執焦點，凡此在在顯示智慧財產權對國家發展之戰略意義。

台塑六輕環差案 補件再審

環保署專案小組昨（10）日第四度初審台塑集團六輕四期擴建計畫環差案，不過最後環評委員仍認為空汙計算數字有待釐清，要求開發單位台塑石化公司補件後再審。台塑集團表示，此次變更主要是因應國際環保趨勢，變更操作模式、新設廢熱鍋鑪等，以提升油品品質，預計投資159億元，變更後總產能不變。

併購觀光標的又一樁 三立買南台灣最大動物園

南台灣最大野生動物園「頑皮世界」易手，由三立集團旗下的三立影城入主。這是繼2018年拿下頂新集團旗下味全經營數十年的埔心牧場，再次出手併購與觀光產業相關之標的。

兩張執照…三立買頑皮世界關鍵

商仲業者指出，頑皮世界土地價格就上看5億元，且動物的價值可觀。樂園業者表示，就資產價值來看，三立接手後應會持續經營動物園，出手動機推測是，頑皮世界同時具備動物園執業資格及觀光遊樂業執照。

台灣之星訂新戰略 拚營利轉正

台灣之星總經理賴弦五表示，2020年是5G元年，台灣之星擬定新5G策略，今年用戶目標要達250萬戶，持續改善財務，自由現金流量要轉正，朝向獲利目標邁進，計畫兩年後年度營利轉正。

頑皮世界傳因疫情易主？ 業者：僅投資非關疫情

著名的台南學甲「頑皮世界」野生動物園傳易主由三立集團旗下三立影城入主，外傳與當前新冠肺炎疫情有關，業者晚間澄清，並發表三...

智慧經營／宏碁董事長陳俊聖 從微趨勢找商機

面對新冠肺炎疫情，宏碁董事長陳俊聖表示，疫情總是會過去，希望藉由這次疫情獲得不同的啟發，並且從微趨勢（micro trend）找出中長期未來的發展機會，如宅經濟、電競電玩、防疫產品、家庭運動設備等。

憲生說法／先行者的抉擇

「我常覺得，禪宗發展史中有關五祖弘忍大師挑選接班人的故事，透露著令我有些不安的暗示，而結果也是值得令人警惕的！」讀書會分享時，一位創投界友人表示。

市場風向球／證券型代幣 籌資新管道

金管會於2019年6月27日頒布證券型代幣（STO，Security Token Offering）交易規範，櫃買中心又於今年1月20日釋出《證券型代幣發行及交易自營商規範》，明定自營商買賣虛擬通貨業務管理辦法，自公告日施行。至此國內的STO發展正式進入起跑階段。

失智照護／客製化的照護

失智是長期照顧的重要議題，猶記當時在接受照顧服務訓練的時候，老師們在課堂中教了許多相關徵兆、指導各種照顧技巧，後來在決定留在長照業工作後，才發現面對失智長輩時，並不能單單只靠課堂上所學習的課程及技巧，更多的祕訣是需要一對一，從與長輩的互動中去慢慢發掘。

搶救買氣！中部百貨母親節檔期搶先登場

新冠肺炎疫情重創百貨零售業績，為了搶救買氣，台中中友百貨今(10)日宣布，今年提前一週、於12日舉辦週年慶，檔期也增加7...

熱門新聞

元大S&P原油正2開放申購！跌勢恐擴大

六福客棧笑著熄燈 自抬身價背後的如意算盤？

不進台積人生GG？他喊入行血淚 網反嗆「沒人逼你留」曝下場

楊金龍：新冠肺炎疫情比SARS嚴重 威脅全球經濟

口罩生產4月拚全球第二大國 經濟部擬做「防疫外交」

今年報稅增三利多 雙薪二幼兒家庭課稅門檻123.2萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。