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美股早盤大漲800點 因各國紛推財政方案應對肺炎疫情

搶救買氣！中部百貨母親節檔期搶先登場

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
台中大遠百美麗購物節按原訂計畫於12日預購，20日正式開打至5月10日，促銷預算超過1億元，今年業績目標要成長5%，希望把前二月減少的業績補回來。記者宋健生/攝影
台中大遠百美麗購物節按原訂計畫於12日預購，20日正式開打至5月10日，促銷預算超過1億元，今年業績目標要成長5%，希望把前二月減少的業績補回來。記者宋健生/攝影

新冠肺炎疫情重創百貨零售業績，為了搶救買氣，台中中友百貨今(10)日宣布，今年提前一週、於12日舉辦週年慶，檔期也增加7天；業者甚至坦言，5月最大的母親節檔期「恐有缺貨之虞」，所以先打先贏。

另外，目前已知，台中大遠百、新光三越、老虎城購物中心等均按原訂時程舉辦，廣三SOGO百貨全館感謝祭則延後一週。

受到新冠肺炎疫情干擾，遠百2月自結營收21.97億元、年減23.5%，累計前二月營收56.77億元、年減6.4%。中友百貨前二月合併營收累計11.5億元、年減約9%；其中2月單月營收衰退近三成。

被視為指標的中友百貨週年慶，喊出「正常生活，積極防疫」，今年提前於12日登場，檔期增加7天、持續至4月22日，並主推「線上線下同步週年慶」，以及首創的店外取貨站(類似得來速)服務，為母親節檔期暖身。

中友百貨副店長陳俊華說，中友購物網2014年加入營運，主打百貨商品線上購及全站免運，2019年營業額大幅成長63.2%。這次因應疫情，為讓顧客不出門也可以享受百貨促銷，一口氣推出逾2萬件百貨商品，與實體百貨商場同步販售。

據了解，中友週年慶原本預估業績為19億元，受疫情影響，決下修至17.7億元，這也是中友首度下修週年慶業績目標；另外，供貨廠商也透露，中國大陸供應鏈受到影響，5月母親節檔期部分商品如女裝等，恐有缺貨之虞。

台中大遠百前二月營收下滑約3%，優於集團整體表現；其中化妝品約持平，精品成長一成，但服飾、餐飲減少約一成。全台百貨「店王」台中新光三越前二月營收持平，表現相對亮眼。廣三SOGO前二月業績下滑約8%。

台中大遠百美麗購物節按原訂計畫於12日預購，20日正式開打至5月10日，促銷預算超過1億元，今年業績目標要成長5%、達26億元，希望把前二月減少的業績補回來。

廣三SOGO則將全館感謝祭延後一週舉行，訂3月19至24日全館VIP預購會，3月25日至4月22日正式登場，祭出全館歡慶五重送優惠來促銷，並增加防疫相關獨家商品。

中友百貨首創的店外取貨站(類似得來速)服務，讓消費者不用進店，即可快速結帳與取貨。記者宋健生/攝影
中友百貨首創的店外取貨站(類似得來速)服務，讓消費者不用進店，即可快速結帳與取貨。記者宋健生/攝影
這次因應疫情，為讓顧客不出門也可以享受百貨促銷，中友購物網一口氣推出逾2萬件百貨商品，與實體百貨商場同步販售。記者宋健生攝影
這次因應疫情，為讓顧客不出門也可以享受百貨促銷，中友購物網一口氣推出逾2萬件百貨商品，與實體百貨商場同步販售。記者宋健生攝影

營收 疫情

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