香港新創Omnichat行銷機器人訂閱服務 獲之初創投投資

以「行銷機器人訂閱服務」 (SaaS)為主要營運模式的香港新創Omnichat，今（10）日宣布完成新台幣2,400 萬元的種子輪融資，由台灣最大新創創投AppWorks（之初創投） 領投，其他投資人包括The Aria Group。

疫情持續衝擊實體經濟，商業活動加速轉往數位化、線上化、電商化，AppWorks看好Omnichat在這樣的商業結構轉變中展現的成長潛力。AppWorks董事長暨合夥人林之晨認為，數位典範轉移正在各領域產生廣泛影響，當這波疫情過去，大家將發現對商業運作已帶來巨大且不可逆的結果，傳統模式在過程中加速萎縮，新經濟則是順勢接管。林之晨指出，Omnichat的團隊過去就是網路賣家，以親身經驗解決痛點，打造專為線上商家設計的行銷自動化技術。

Omnichat 可協助電商客戶進行跨通訊平台的行銷方案，轉換率比電商整體平均高 3 到 7 倍。Omnichat 專攻跨平台行銷，從 Facebook 粉專及官網獲取名單、追蹤顧客瀏覽行為、網站內自動導購、離站後進行 Facebook / LINE / WhatsApp 再行銷，並自行研發客服系統，整合網站、LINE、Facebook Messenger、WhatsApp 顧客對話到一個平台，鎖定現代電商需要同時兼顧社群經營、行銷轉換率的需求。

Omnichat 共同創辦人陳正達曾在香港創辦電商網站，過程中發現經常因為無法即時回覆顧客在網站上的詢問，導致錯失訂單的遺憾， 2017 年投入研發「網站即時客服」技術，開啟了軟體創業之路。

陳正達曾在2018年在台灣加入之初創投加速器（ AppWorks Accelerator），成功與 91APP、WACA、EasyStore、Cyberbiz 等多家台灣、星馬電商開店平台展開技術合作，例如會員資料串聯、LINE / Messenger 訂單通知機器人等功能，具有營運電商平台經驗的另一位共同創辦人龐榮林也在這時加入營運。

到2019年底，Omnichat 在一年內用戶已累積到 3,600 個商家，超過七成來自台灣，台灣團隊人數也是香港團隊的 3 倍。包括 HH 草本新淨界、TOYSELECT 拓伊生活、萬年東海模型玩具等台灣知名電商品牌，都是 Omnichat 的客戶。Omnichat 的網站客服、自動訊息等功能，可讓電商每一次與顧客的對話，都成為傳遞溫度、延續顧客忠誠度的連結，例如 BONNY & READ、烘焙找材料等，也將 Omnichat 作為會員經營的重要工具。

展望未來，Omnichat 預計在 2020 年擴大整合新通訊平台如 WeChat、Telegram 等，在台灣串連電商生態系，開啟聯盟技術合作。2020 年將啟動「聯盟計畫」，邀請更多數位行銷相關的企業、代理商、顧問公司加入，讓「跨平台對話商務」的概念，快速伸展到更多電商領域，打造更成熟、更創新的電商產業應用。