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台康乳癌生物相似藥 第二階段里程碑金到手

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

台康生技(6589) 乳癌生物相似藥EG12014 繼先前完成第一階段生物相似藥授權里程碑並收到第一階段里程碑金後，於今年2月準時完成第二階段里程碑。

台康生技表示，EG12014/EGI014(trastuzumab生物相似藥)國際多國多中心第三期臨床試驗 (試驗編號: EGC002)也依規畫持續收案，十一個國家同步依試驗計劃執行臨床三期試驗中。

台康在去年4月(4月29日)與全球學名藥及生物相似藥大廠Sandoz AG簽訂乳癌生物相似藥EG12014 (Trastuzumab Biosimilar, also called EGI014)除台灣及中國大陸以外之全球專屬授權銷售合約，簽約及里程碑金額總計達7,000萬美元，及產品上市後的銷售分潤；繼去年6月份收到簽約金美金500萬元外，先前也達成第一階段生物相似藥授權里程碑並收到第一階段里程碑金，今年2月又準時完成第二階段里程碑。這些階段里程碑已依會計準則逐期認列營收，對於公司營運與後續開發都有雙重實質效益。這些里程碑金將挹注營收及損益，對財務及業務均已產生正面助益。

台康生技目前在台灣第一家也是唯一一家將研發中生物相似藥成功授權給國際大藥廠的生技公司，除自身在生物相似藥品研發能力及生產能力外，結合與Sandoz AG在全球生物藥劑滲透市場及銷售能力的合作下，台康生技未來的發展十分值得投資人的期待。

台康生技 乳癌

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