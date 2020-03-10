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Netflix攜手天王周杰倫 開實境節目「周遊記」

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

Netflix持續投資華與原創內容，今（10）日宣布攜手亞洲天王周杰倫推出首部華語實境節目《周遊記》（J-Style Trip）。Netflix強調在這部實境節目中將會出現粉絲從未見過的周董樣貌，號稱全程無腳本紀錄真實巨星面貌，將以魔術與歡笑共遊八大城市，還有跨世代眾男神伴遊。

Netflix公告，行程滿檔的周杰倫破天荒首次全程參與實境節目錄製，每集節目堅持全程無腳本，真實紀錄粉絲從未見過、私下放鬆一面的周杰倫，每期邀請一位重量級飛行嘉賓作客伴遊，嘉賓名單包括蕭敬騰、林俊傑、謝霆鋒、山本耀司等台、港、日巨星。

Netflix指出，《周遊記》全季以周董金曲貫穿且「無腳本、無人設、無規則」，以一首經典歌曲搭配一個知名城市景點，巡迴黃金海岸、因斯布魯克、東京、維也納、台北、新加坡、深圳、巴黎。這個空前的華人娛樂界創舉，成功打動了各世代男神點頭伴遊，加入「周遊記飛行嘉賓」的行列。連周董的化妝師杜國璋、魔術師陳冠霖，以及曾登上《美國達人秀》的魔術師蔡威澤也擔任固定班底，這檔實境節目將於全球190個國家全球首播，從2020年3月21日起於Netflix每周上架一集，全季共12集。

魔術師 Netflix 周杰倫

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