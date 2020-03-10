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亞聚林園廠排放黑煙 環保局火速稽查開罰

經濟日報 / 記者吳秉鍇／即時報導
亞聚林園廠10日因排燒過程安全閥跳脫，將製程內氣體大量排放至燃燒塔產生大量黑煙。照片／環保局提供
亞聚林園廠10日因排燒過程安全閥跳脫，將製程內氣體大量排放至燃燒塔產生大量黑煙。照片／環保局提供

亞聚林園廠今（10）日因排燒過程安全閥跳脫，將製程內氣體大量排放至燃燒塔產生大量黑煙，高市環保局稽查科林燦銘科長火速率隊到場稽查，依違反空氣污染防制法第32條規定告發，將依法裁罰10萬元以上罰鍰。

今日9時26分左右，環保局稽查人員於亞聚林園廠周界巡查，發現該廠燃燒塔排燒使用中，立即監控排燒及污染情形，於9時31分發現大量粒狀污染物(黑煙)，隨即通報由林科長率隊入廠稽查，經確認因M06製程控制閥控制氣體回流至壓縮機時，發生內漏，導致壓縮機壓力升高，致安全閥跳脫，大量氣體排至燃燒塔燃燒，但因燃燒不完全，產生大量粒狀物（黑煙）散布空氣中，現場依違反空氣污染防制法第32條規定告發。環保局持續於周界進行蒐證並掌握其污染情形。

環保局表示，為加強林園工業區及臨海工業區的稽查，特立專案進駐管制，要求業者平日應落實污染防制設備之操作，以維護空氣品質，防範污染情事發生，而各廠應加強檢修及平時之維護保養，避免排放或逸散空氣污染物於空氣中，增加高雄地區的污染負荷。

環保局呼籲民眾如發現工業區周邊或區內工廠有異常排放空氣污染物時，可撥打公害陳情專線(07-7317600)或1999，該局駐點工業區之稽查人員將立即前往查處、取樣、蒐證，同時也歡迎民眾一起來揪出污染排放源，以維護高雄市空氣品質。

環保 空氣品質

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