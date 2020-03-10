vivo新客戶服務中心 11日開張

vivo今（10）日宣布，客戶服務中心11日起將從內湖舊址搬遷至新北市三重，新址場地將更寬敞舒適，凡購買vivo手機還可享六大貼心保障。針對有維修需求但不想出入公共場合的消費者，也推出免費到府收送服務，3日內就可完修送回。

vivo表示，客戶服務中心2.0將於11日起全新登場，現場全面啟動防疫措施，vivo維修人員與工程師除將每日量測體溫且全程配戴口罩，並於每天結束營業後進行全面消毒，現場也備有額溫槍和乾洗手。

vivo指出， 六大貼心保障包括，保障一「業界最長15日新品換貨」：15天內產品主體本身出現自然性功能故障，經由vivo檢測確定後，即可換貨。

保障二「終身維修免費到府收送」：只要一通電話即有專人安排台灣本島免費到府收送服務。

保障三「終身免檢修費」：不論是否在保固內，全機型一律免檢修費，更換零件只收取零件費用。

保障四「保固內原廠殼、原廠保貼免費換」。

保障五「終身免費手機健檢」：客戶服務中心免費提供軟體升級、檢測、手機清潔等貼心服務。

保障六「始終如一，唯我為你」：上述皆為長期服務，不限特定時間。