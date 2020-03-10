快訊

口罩實名制2.0周四上路 12日起預購、自付7元運費

直播／我增2例新冠肺炎確診 案34家人及荷蘭移入

奇美推全戶式淨流系統 守護居家好空氣

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
奇美推出全戶式淨流系統，作為全方位淨化居家空氣。 圖／奇美家電提供
奇美推出全戶式淨流系統，作為全方位淨化居家空氣。 圖／奇美家電提供

國產家電品牌CHIMEI奇美推出全方位空氣淨化家電，包括全新全戶式淨流系統，利用正負壓原理能快速將室內空氣做換氣，並阻隔室外空氣中的有害物質，以及將室內的汙染快速排出，有效隔離PM2.5與空氣霾害；再輔以智能空氣清淨機與DC馬達3D擺頭循環扇，讓清淨效果更加強，淨化看得見，為家人的健康把關。

奇美表示，時值冷熱交換季節亦為流感等病菌肆虐高峰期，為提供消費者更健康的居家生活品質，奇美家電參考醫療環境與無塵室的正、負壓氣流設計方式，將住宅環境的氣流規劃與空氣過濾功能結合，推出全戶式淨流系統，在起居室使用渦輪空氣清淨機導入經過過濾與紫外線抑菌後的乾淨空氣，讓起居室自然形成正壓環境，運用正壓原理將未經過濾的空氣阻隔在外，避免外界的灰塵、細菌或PM2.5的細小微粒從門框隙縫進入。

而在廚房或浴廁將加裝靜音款無旋流風機形成負壓環境，運用負壓原理把污染異味控制在最短的途徑排出戶外，在室內產生由正壓環境的起居室流向負壓環境的廚房或浴廁的氣流，消費者不需要進行複雜的全室風管工程，輕鬆在室內打造良好的通風環境，不僅能將大部分的灰塵、細菌或PM2.5阻擋在室外，也能將室內異味與有機揮發物排放出去。

同時以智慧控制面板搭配智慧控制APP，即時監測居家空間中的PM2.5、二氧化碳（CO2）、溫度與濕度等各項指標，隨時掌握室內空氣品質，也能將因室內空間人多時或睡眠時所增加的CO2濃度隨時排出，並針對消費者不同需求，輕鬆設定多樣智能功能，打造清新好氣息；並且透過Google Map定位住家區域能同步接收社區環境空氣品質，也能依天氣狀況選用不同操作，為消費者在各種狀況及不同氣候下，快速改善家中空氣品質，打造優質居家環境。

PM2.5 空氣品質 家電

延伸閱讀

清明返鄉防疫 衛福部：目前醫療能量足夠

奇美醫學中心開放居家民眾視訊看診 減少疫情擴散風險

居家隔離檢疫也可就醫 奇美醫院推視訊診療

疫情影響 百貨空氣清淨機熱銷

相關新聞

台灣日立老總超養身 天天堤防快走1小時

張簡敏杰總是神彩奕奕。他認為，運動加上控制食量，是養身二大要領。水果中，他偏愛鳳梨，強調有豐富的酵素，對身體的消化很有益處...

頭家想改變？「台北造起來」招募有志轉型店家

頭家們，想要改變嗎？「台北造起來」帶您蛻變成長，正面應對各種挑戰，經由專業輔導團隊量身改造，協助品牌定位、包裝設計，還有...

奇美推全戶式淨流系統 守護居家好空氣

國產家電品牌CHIMEI奇美推出全方位空氣淨化家電，包括全新全戶式淨流系統，利用正負壓原理能快速將室內空氣做換氣，並阻隔...

統一烘焙布局再出招 推全新口感「瑞穗鮮乳土司」

現代人生活繁忙，食物的選擇最好能同時擁有速度快、品質口感都很好，統一（1216）烘焙布局再出招。統一推出全新口感的「瑞穗...

兩大因素影響 美系外資調降台塑化評等及目標價

OPEC（國際石油輸出組織）協商破裂，石油價格戰開打，原油價格創29年來最大跌幅，加上新冠肺炎疫情的影響，美系外資下修台...

「珍煮丹」24小時不打烊 入駐茶攤一條街

泰山飲品布局積極多角化經營，推出的《茶攤一條街》自2020年「開街」滿三年，再跟超夯手搖名店「珍煮丹」合作，端出經典「黑...

疫情衝擊打亂人力市場供需平衡 萬寶華：Q3將反映

萬寶華今（10）日公布第2季全球就業展望調查，台灣就業展望淨值為+24%，與上一季及去年同期相比微幅增強，與日本併列為亞...

六福客棧笑著熄燈 自抬身價背後的如意算盤？

台灣飯店兩樣情！台北市松江路上的六福客棧，決定下重本，讓「客棧」跟著危老改建翻新變身「新客棧」，大推「住一晚送一晚」「499吃到飽」，並宣告5月31日熄燈歇業。面對疫情延燒，到底六福客棧打的如意算盤是什麼？

市場派股東要求大同董事會停擺 法院裁定駁回

大同公司市場派股東代表欣同公司提出聲請定暫時狀態假處分，請求禁止大同董事會行使職權，經台北地方法院裁定駁回；大同表示，裁...

石化上下游 難逃疫情、油價衝擊

新冠肺炎疫情延燒加上油價大跌，台塑化、中油兩大石化基本原料供應商受創重，乙烯等三大石化基本原料供料價格將連兩個月全面調降，二、三月原料產銷恐陷入虧損；而上游跌勢正打壓下游泛用樹脂報價，上下游業界營運普遍難以倖免，但預料大宗規格產品的業者衝擊最大。

面對疫情肆虐 儒鴻：上半年維持正成長

紡織股王儒鴻昨（9）日召開線上法說會，面對新冠肺炎疫情肆虐，儒鴻董事長洪鎮海表示，上半年營運可維持正成長，至於下半年的訂單變化，預計4月底、5月初明朗。

儒鴻印尼蓋新廠 明年中試產

儒鴻主要生產基地早就移到越南和柬埔寨，受到這波新冠肺炎影響相對輕微，為鞏固南向優勢，儒鴻去年底為越南廠員工加薪，並全力啟動印尼建廠計畫，預計4月底土建發包，目前預計明年中開始試產。

熱門新聞

廣豐擬出售桃園八德購物中心 開價不低於45億元

為何Gogoro不出重機？ 專業網友分析：市場小、電池不夠用

六福客棧笑著熄燈 自抬身價背後的如意算盤？

元大S&P原油正2開放申購！跌勢恐擴大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。