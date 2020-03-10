奇美推全戶式淨流系統 守護居家好空氣

國產家電品牌CHIMEI奇美推出全方位空氣淨化家電，包括全新全戶式淨流系統，利用正負壓原理能快速將室內空氣做換氣，並阻隔室外空氣中的有害物質，以及將室內的汙染快速排出，有效隔離PM2.5與空氣霾害；再輔以智能空氣清淨機與DC馬達3D擺頭循環扇，讓清淨效果更加強，淨化看得見，為家人的健康把關。

奇美表示，時值冷熱交換季節亦為流感等病菌肆虐高峰期，為提供消費者更健康的居家生活品質，奇美家電參考醫療環境與無塵室的正、負壓氣流設計方式，將住宅環境的氣流規劃與空氣過濾功能結合，推出全戶式淨流系統，在起居室使用渦輪空氣清淨機導入經過過濾與紫外線抑菌後的乾淨空氣，讓起居室自然形成正壓環境，運用正壓原理將未經過濾的空氣阻隔在外，避免外界的灰塵、細菌或PM2.5的細小微粒從門框隙縫進入。

而在廚房或浴廁將加裝靜音款無旋流風機形成負壓環境，運用負壓原理把污染異味控制在最短的途徑排出戶外，在室內產生由正壓環境的起居室流向負壓環境的廚房或浴廁的氣流，消費者不需要進行複雜的全室風管工程，輕鬆在室內打造良好的通風環境，不僅能將大部分的灰塵、細菌或PM2.5阻擋在室外，也能將室內異味與有機揮發物排放出去。

同時以智慧控制面板搭配智慧控制APP，即時監測居家空間中的PM2.5、二氧化碳（CO2）、溫度與濕度等各項指標，隨時掌握室內空氣品質，也能將因室內空間人多時或睡眠時所增加的CO2濃度隨時排出，並針對消費者不同需求，輕鬆設定多樣智能功能，打造清新好氣息；並且透過Google Map定位住家區域能同步接收社區環境空氣品質，也能依天氣狀況選用不同操作，為消費者在各種狀況及不同氣候下，快速改善家中空氣品質，打造優質居家環境。