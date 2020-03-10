統一烘焙布局再出招 推全新口感「瑞穗鮮乳土司」

現代人生活繁忙，食物的選擇最好能同時擁有速度快、品質口感都很好，統一（1216）烘焙布局再出招。統一推出全新口感的「瑞穗鮮乳土司」。

統一表示，根據統計瑞穗鮮乳土司年銷逾億元，穩坐超商鮮乳土司龍頭，產品熱銷常被掃空，晚上超商貨架上常常看不到瑞穗鮮乳土司的蹤影；尤其，現代人生活繁忙，三餐多靠外食解決，瑞穗鮮乳土司再升級，選擇添加優質瑞穗鮮乳，聞起來奶香濃郁，口感綿密柔軟，消費者只要搭配簡單加上水果或肉片，就能享用到營養美味的餐點，滿足消費者追求更好生活的堅持。

統一烘焙研發團隊一直不斷的改良精進，今年研發出2.0版的瑞穗鮮乳土司。全新「瑞穗鮮乳土司」，多數人還是習慣柔軟的口感，因此針對柔軟性這方面下去加強，透過工法與配方的突破，才有這款柔軟的鮮乳土司的誕生，讓整體土司口感更柔軟，鮮乳味更融合。