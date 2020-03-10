兩大因素影響 美系外資調降台塑化評等及目標價

OPEC（國際石油輸出組織）協商破裂，石油價格戰開打，原油價格創29年來最大跌幅，加上新冠肺炎疫情的影響，美系外資下修台塑化（6505）今明年每股盈餘預估，降幅33%，預估台塑化獲利恐持續衰退，決定調降評等由加碼降至減碼，目標價由115元調降到70元。

美系外資最新報告針對台塑四寶分別進行評估，除了台塑化之外，台塑給予加碼評等，目標價由115元下修到100元；台化則是減碼評等，目標價由75元降到65元；南亞給予中立評等，目標價75元。

美系外資表示，台塑化具高油價槓桿，雖然低油價長期來說有助煉油利潤和化學利差，但以亞洲煉油商來說，更看好韓國的LG Chem、Kumho Petchem；美系外資調降台塑化今、明年獲利預估，降幅33%，預估台塑化今年獲利恐將出現連三年衰退的情況，較市場原預估年增6%來的低，決定調降台塑化評等及目標價。

台塑化今（10）日以80元開低，一度拉升至82.5元，盤中跌幅0.96%；台塑以89.2元小跌開出，一度翻紅至89.6元，盤中跌幅0.33%；南亞以平盤66元開出後走高，一度拉升至66.8元，盤中漲幅0.9%；台化以76.6元小跌開出，一度翻紅至78元。